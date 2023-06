Kudermetova contro Alexandrova, la rivincita di Berlino

Meno di una settimana dopo la finale del Libema Open di 's-Hertogenbosch, Veronika Kudermetova ha l'occasione di prendersi la rivincita su Ekaterina Alexandrova. Si ritroveranno di nuovo di fronte, infatti, nei quarti di finale del Bett1Open, il WTA 500 di Berlino, in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

E' un quarto di finale inatteso, maturato per effetto delle due sorprese di giornata nel torneo tedesco sull'erba. Alexandrova, numero 22 del mondo, ha infatti completato la sua settima vittoria consecutiva dominando 64 60 Cori Gauff, numero 7. Kudermetova, numero 13, ha sopreso 62 76(2) la numero 2 Aryna Sabalenka, che aveva peraltro già battuto un anno fa a Berlino rimontando da sotto 26 25. Aver giocato la scorsa settimana in Olanda ha evidentemente avvantaggiato le due russe, in campo come atlete neutrali, contro le due Top 10 al primo torneo sull'erba del 2023.

RISULTATI IN DIRETTA

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI

Grazie a questo risultato, Kudermetova può vantare almeno una vittoria su una Top 3 su ogni superficie. Ha infatti sconfitto Karolina Pliskova sul duro al Western & Southern Open 2020 (il WTA 1000 di Cincinnati eccezionalmente spostato a New York a causa della pandemia) e la scorsa primavera Jessica Pegula sulla terra battuta al Mutua Madrid Open.

Tuttavia non aveva ancora mai vinto contro una Top 2: nelle cinque precedenti occasioni in cui ne aveva incontrata una, infatti, aveva sempre perso in due set.

Alexandrova, dal canto suo, ha festeggiato la seconda vittoria stagionale contro una Top 10, la terza sull'erba dopo quelle contro Elina Svitolina e la stessa Sabalenka, entrambe numero 6 al momento del match, a Berlino 2021 e 's-Hertogenbosch 2022.

Eppure, dopo la partita ha ammesso che l'erba non è nemmeno la mia superficie preferita. "Non so come sia riuscita [a vincere tutte queste partite] - ha detto -, ma in qualche modo sto giocando bene quest'anno sull'erba. Magari dal punteggio oggi può sembrare che sia stata una partita facile ma non è andata affatto così. Aryna è una giocatrice eccezionale, dovevo rimanere concentrata in ogni singolo punto. Spero solo di riuscire a mantenere questo livello di forma il più a lungo possibile".