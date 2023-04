L'austriaco Misolic firma Roseto

E' Filip Misolic il vincitore del "Regione Abruzzo Challenger", torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di 73.000 euro che si è concluso sui campi in terra rossa di Roseto degli Abruzzi.

In finale l'austriaco, n.142 del ranking e primo favorito del seeding, si è imposto per 46 75 76(6), dopo una battaglia di oltre tre ore e un quarto, sul belga Raphael Collignon, n.249 del ranking. Da segnalare che il 21enne di Graz è stato sotto un set e e 4-2 nel secondo parziale e che nella frazione decisiva ha recuperato per due volte un break di svantaggio. Spettacolo puro sul centrale di Roseto degli Abruzzi con scambi ed emozioni per gli oltre 1.200 spettatori presenti.

“Si conclude una settimana intensa con grandi soddisfazioni per il Tennis Club Roseto. Abbiamo avuto giocatori che sono arrivati fin dal mercoledì prima del torneo restando in Abruzzo per oltre dieci giorni”, ha sottolineato Luigi Bianchini, presidente del Tennis Club Roseto.

“Si conferma la validità della formula innovativa del Tennis Tour 'I love Abruzzo' che coinvolge tutto il territorio della Regione con quattro tornei internazionali tra Challenger ATP e Futures ITF. Realtà unica a livello mondiale di un unico circuito sportivo collegato da più eventi per la promozione del territorio”, ha aggiunto Luca Del Federico, direttore del torneo.

