L'Equipe celebra Sinner e il pubblico di Roma

Il quotidiano francese L'Equipe, considerata la più autorevole testata sportiva d'Europa, celebra il pubblico da record degli Internazionali BNL d'Italia e il boom del tennis italiano maschile. La giornalista Lucile Alard esalta la “folla brulicante e sovreccitata che si ammassa nella cornice idilliaca” del Foro Italico già dalle qualificazioni. Mercoledì, nella giornata che ha visto in programma il derby tra Fabio Fognini e Jannik Sinner, “36.803 spettatori hanno affollato il circolo popolato di pini, in cui risuonano le voci dei giudici di sedia diffuse dagli altoparlanti. Il record precedente, 34.406 spettatori, era stato registrato il giorno prima”.

Gli organizzatori “speravano di vedere questo coinvolgimento già prima che venisse scambiata una sola pallina” scrive Alard. “«Ci attendiamo un pubblico record, siamo sommersi di richieste. Abbiamo l'11% di prevendite in più rispetto al 2019 (ultima edizione prima del Covid) e ci sono tutte le condizioni per stabilire un record di incassi», diceva il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi nella conferenza stampa pre-torneo”.

Una generazione d'oro, sponsor coinvolti, un canale dedicato

Le ragioni sono molteplici, spiega L'Equipe. “La prima è molto semplice, sono i risultati della generazione d'oro del tennis italiano. Matteo Berrettini (numero 8 del mondo, 26 anni, assente quest'anno), entrato in Top 10 nel 2019, è stato il primo, poi sono arrivati Jannik Sinner (numero 13 ATP, 20 anni) e Lorenzo Musetti (numero 51, 20 anni) che ha bussato alla porta raggiungendo gli ottavi di finale nella sua prima partecipazione nel 2020 (…). Più giocatori, più tornei (sono numerosi i Challenger che offrono delle vere chances di crescita ai giovani italiani), più soldi: si è creata così una dinamica positiva. Alimentata anche da una circostanza senza precedenti che ha aumentato l'audience del tennis.

“Il gruppo Sky, che storicamente deteneva i diritti tv della Serie A di calcio, ne ha persi una gran parte e ha deciso di investire sul tennis a cui ha dedicato un canale, il 205, che trasmette i Masters 1000 e Wimbledon. Gli altri Slam sono trasmessi da Eurosport, e tutti gli altri tornei da SuperTennis, canale gratuito della Federazione Italiana Tennis. Così il tennis è diventato sempre più seguito e popolare. E ha attirato molti più spettatori per l'appuntamento romano. Oggi Sinner, che ha imparato come andare a cercare il calore dei tifosi italiani, potrà contare anche su di loro nel duello contro Stefanos Tsitsipas. È comparsa l'espressione Sinner-mania per evocare l'effetto del giovane azzurro la cui precocità ha acceso grandi speranze. «Il pubblico qui è sempre incredibile, mi fa sempre molto piacere giocare qui», ha detto Sinner con un sorriso alla vigilia del match. Tsitsipas dovrà battere anche loro, i tifosi italiani sono sempre più numerosi alle spalle dei loro idoli”.