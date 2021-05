L'urlo di Collins, l'inizio di un nuovo percorso

Essere al Roland Garros è già un grande successo per Danielle Collins. Battere la cinese Qiang Wang 62 46 64 e proiettarsi al secondo turno contro l'ucraina Anhelina Kalinina ancora di più.

L'autunno scorso, la statunitense raggiungeva i quarti a Parigi, battendo anche Garbine Muguruza. Ma da allora è cambiato tanto, quasi tutto. Numero 50 del mondo, Collins non giocava dal torneo di Miami. Otto settimane fa, si è sottoposta a un'operazione per trattare l'endometriosi di cui ha scoperto di soffrire.

E' una condizione difficile da individuare, di cui ancora non si conoscono le cause, anche se non così rara. Ne soffrono solo le donne, si stima che una su dieci ne sia affetta. Si tratta della presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero.

Nel caso di Collins, l'operazione ha comportato la rimozione di una cisti ovarica grande quanto una palla da tennis che aveva comportato la dislocazione dell'utero, con annessi problemi alla schiena. Nella posizione innaturale acquisita, infatti, premeva sulla colonna vertebrale.

Erano dovuti a questi i problemi alla schiena che avevano costretto Collins al ritiro nel torneo di Adelaide dopo aver battuto, nonostante i dolori, la numero 1 del mondo Ashleigh Barty. Allora, la statunitense aveva temuto di soffrire di un'ernia del disco.

Collins ha raccontato i dettagli dell'intervento, che ha richiesto quattro incisioni all'altezza dell'addome, in un'intervista al quotidiano britannico The Telegraph. "Il medico è stato chiaro, mi ha detto che sarebbero stati coinvolti i muscoli addominali e dunque avrei dovuto fare molta riabilitazione per essere pronta a giocare il Roland Garros" ha detto Collins, ex stella NCAA che ha iniziato a soffrire di questi problemi nel 2016, una volta lasciato il college.

Collins ha ricordato il primo attacco violento in un piccolo torneo in Georgia, per cui uscì dall'Airbnb in cui alloggiava per andare a comprare un antidolorifico. E' successo anche a Wimbledon nel 2018, quando è crollata a terra durante un allenamento e non riusciva ad alzarsi e camminare. Anche quest'anno, durante la quarantena obbligatoria in Australia, il dolore era diventato talmente forte da costringerla a interrompere l'allenamento. Coach e sparring partner, ha detto, pensavano che stesse fingendo o esagerando.

"Sono fortunata perché una mia cara amica ha l'endometriosi e mi ha aperto gli occhi: avevo molti sintomi simili ai suoi" ha raccontato al Telegraph. "Vorrei poter essere in qualche modo l'amica di qualcuna di voi, come lei ha fatto per me. I periodi di dolore prolungato non sono normali, e se un parere medico non vi soddisfa, non fa male chiederne un secondo".