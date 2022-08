La Coppa Italia FIT TPRA raddoppia: ecco la Winter Cup

Il record di oltre mille squadre fatto registrare nell’edizione 2022 della Coppa Italia padel del circuito FIT TPRA ha lasciato il segno. Iscrivendosi in massa, gli amatori di tutto il paese hanno inviato un messaggio chiarissimo: la formula funziona e piace, perché la possibilità di aggiungere lo spirito di squadra rende il gioco ancora più piacevole ed elettrizzante, quindi è apprezzata da tutti. Così, la direzione del circuito che ha rivoluzionato il mondo degli sport amatoriali di racchetta è pronta a rispondere raddoppiando la competizione.



Non più solo la versione “estiva”, terminata a giugno col successo nel maschile del team Eldorado Golden dell’Asd Golden Tennis di Caltanissetta (Sicilia), e nel femminile con la vittoria de Le Disperate 4.0 del C&C Sports di Cagliari (Sardegna), ma anche una invernale che scatterà a ottobre, denominata Winter Cup FIT TPRA padel. Gli ultimi dettagli sono ancora in fase di definizione, ma si tratterà di un campionato costruito sulla falsariga di quelli già disputati, con una prima fase locale a gironi e quindi una selezione sempre più stringente, che andrà ad assegnare nuovamente gli scudetti, con le finali legate a un grande evento di padel che si svolgerà nelle prime settimane del 2023.

Ma non è tutto, perché rispetto alla Coppa Italia andata in archivio a giugno al Villa Pamphili Padel Club di Roma, la Winter Cup vedrà anche gli incontri maschili ridotti a due sfide come avviene nel femminile. Una scelta studiata ad hoc per offrire a tutti la possibilità di formare una squadra anche con meno giocatori: visto che nessuno potrà scendere in campo in entrambi i match, il minimo è di 4 (il massimo di 10). Vuol dire che aumentano le possibilità, anche per tutti quei padelisti che magari nell’ultimo campionato hanno trovato poco spazio.



Le squadre dalla panchina particolarmente lunga (alcune arrivavano a comprendere fino a 15 giocatori) potranno dividersi in due o volendo anche in tre, garantendo a tutti la possibilità di scendere in campo, giocare, divertirsi e respirare a pieno lo spirito tipico del circuito FIT TPRA, che a un pizzico di sano agonismo aggiunge la voglia di stare insieme e di non prendersi troppo sul serio, ma sempre con la possibilità di lottare fino al tricolore.



Nelle sfide della fase a gironi sarà previsto dunque il pareggio, mentre nelle gare dei successivi tabelloni a eliminazione diretta, farà fede la differenza game. Da ricordare che i componenti di una squadra possono appartenere anche ad affiliati diversi, con le uniche regole di essere tesserati atleti non agonisti o agonisti di padel con classifica massima 4.1, e di non aver raggiunto in carriera la prima o la seconda categoria di tennis e padel. Due criteri studiati per fare in modo che l’attività possa a tutti gli effetti definirsi amatoriale, garantendo la possibilità di competere e vincere anche ai giocatori meno esperti.

Le iscrizioni apriranno nel mese di settembre, con i capitani invitati come sempre a indicare il giorno della settimana e l’orario scelto per gli incontri casalinghi. Per il resto, proprio come avvenuto fra 2021 e 2022, la gestione sarà affidata in totale autonomia ai capitani, online sul portale tpratennis.it. Una scelta che qualche tempo fa rappresentava una scommessa, ma i giocatori di tutta Italia hanno reso vincente garantendo puntualità e professionalità.



Da lì la decisione di affidare di nuovo gli aspetti burocratici, così come di lavorare per costruire una nuova competizione e allargare sempre di più l’offerta di un circuito che dà a tutti la possibilità di vivere esperienze degne dei professionisti.