La delusione di Musetti: “Devo fare meno confusione”

Il match è finito da una ventina di minuti quando Lorenzo Musetti entra nella sala conferenze numero 2 del Roland Garros. E' deluso e frastornato al tempo stesso, ma riesce ad analizzare con lucidità e sincerità la netta sconfitta subita da Carlos Alcaraz negli ottavi di finale: “Oggi ho fatto tutto quello che non dovevo fare - ammette - . Il piano di gioco era chiaro ma non sono riuscito a metterlo in pratica e ad esprimermi come avrei dovuto . Non credo sia stata l’emozione, è solo che devo avere più consapevolezza di me stesso; a volte mi faccio condizionare troppo da chi c’è dall’altra parte della rete. Devo concentrarmi su me stesso e , su quello che devo fare cercando di fare meno confusione”.

Sorpreso da Alcaraz? “Certi numeri e certi gesti atletici altri giocatori non li fanno - spiega - , ma se sei il numero 1 al mondo, e oltretutto il numero 1 più giovane della storia del tennis, c’è poco da sorprendersi. Più che altro sono rimasto sorpreso in negativo da quello che facevo io… dalle cavolate che ho fatto per uscire dallo scambio, delle scelte sbagliate. Andavo sempre di fretta, non mi sono mai caricato e ho avuto sempre un atteggiamento negativo. C’è poco da sorprendersi, c’è da rimboccarsi le maniche e lavorare per preparare una rivincita”.

La sconfitta con Alcaraz non ridimensiona l'ottimo torneo di Lorenzo che, con Ymer al 1° turno, Shevchenko al 2° e Norrie al 3°, ha fornito prestazioni tra le migliori della sua intera carriera: “Questa partita mi servirà da lezione – aggiunge - , oggi posso solo accettare il fatto che lui abbia giocato meglio di me, è entrato in campo più grintoso e con più voglia di vincere. Ha meritato, gli ho stretto la mano e gli ho detto bravo. Devo ripartire da questo torneo, devo analizzare questo match e capire perché l’ho affrontato in questo modo. Devo trovare il modo per fare un cambio di marcia”.