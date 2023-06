La delusione di Sinner: ''Avrei dovuto essere più felice in campo''

“Cercherò di essere più felice in campo”. Delusione e introspezione caratterizzano le parole di Jannik Sinner; dopo la cocente sconfitta nel secondo turno del Roland Garros l'altoatesino prova a guardare avanti e ha già pronta la ricetta per ritrovare serenità.

“Fa male perché ci tenevo tanto – le parole escono a fatica nella conferenza stampa dopo il ko in 5 set con Daniel Altmaier -. Ho avuto le mie possibilità, ho avuto due matchpoints… è andata così. Forse il mio atteggiamento non era quello giusto; ho dato tutto quello che avevo altrimenti non sarei rimasto in campo per cinque ore e mezza, però dovevo essere più felice di essere in quella posizione. Anche se non lo faccio vedere di solito sono sorridente dentro, oggi invece non è stato così. Quando mi manca questo aspetto faccio più fatica. Questa è la lezione di oggi…. d’ora in poi cercherò di essere più felice”.

ROLAND GARROS, SINNER CEDE AD ALTMAIER - La cronaca del match (T.Mangiapane)

Dopo quasi cinque ore e mezza, tante occasioni non sfruttate e una uscita di scena dolorosa che ha interrotto anzitempo il suo sogno Slam, Sinner ha racchiuso tutta la delusione in un gesto a fine match rivolto verso il suo box: “Era un modo per commentare le scelte sbagliate… era come dire ‘che cavolo ho fatto’”.

Con il Roland Garros si chiude la prima parte di stagione, è tempo di un primo bilancio: “Mi sono adattato molto velocemente alla stagione rossa – spiega - . A Montecarlo ho fatto semifinale, poi ci siamo allenati per far bene sia a Roma sia qui. Le mie aspettative erano alte, nella testa sentivo di poter far molto bene. Purtroppo non ci sono riuscito… forse devo ragionare in un altro modo. Prendo le cose positive e conoscendomi, con tutto il lavoro che faccio e la passione che ci metto, sono certo che ritornerò sempre più forte”.