La fatal Doha: ufficiale l’addio fra Galan e Lebron!

Ora è ufficiale: la collaborazione sportiva fra Ale Galan e Juan Lebron, coppia che ha dominato il mondo del padel negli ultimi quattro anni, è giunta al capolinea. Una separazione che arriva ad appena sei giorni dal loro ultimo titolo insieme, col quale a Riyadh i numeri uno del ranking mondiale hanno (o avevano) inaugurato alla grande la nuova stagione del circuito Premier Padel. Pareva la conferma che la decisione di proseguire insieme – tutt’altro che scontata a fine 2023 – fosse stata quella giusta, invece i fatti di Doha sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso.



Più di una volta negli ultimi anni Galan aveva chiuso un occhio – e a volte due – in risposta a certi comportamenti borderline del compagno, perché in fondo nello sport conta vincere e sul campo la coppia funzionava alla grandissima. Ma quanto avvenuto martedì in Qatar durante il tesissimo match perso contro Garrido/Yanguas, nel quale Lebron ha scatenato una polemica dopo l’altra per il suo comportamento, ha discusso animatamente con Yanguas sfiorandolo con una pallata ed è quasi arrivato alle mani col coach rivale Juani Mieres (che a onor del vero ci ha messo del suo), ha rotto definitivamente il rapporto.



Il volto desolato e imbarazzato di Galan all’uscita dal campo diceva fin troppo, così come il suo silenzio social nelle 48 ore successive, fino a quando giovedì sera si è diffusa con prepotenza la notizia di un imminente addio fra i Galacticos della pala. Venerdì mattina la conferma social del madrileno, con una foto del loro trionfo nel 2022 al Major del Roland Garros accompagnata da poche righe. “Voglio comunicare – ha scritto – di aver preso la decisione di separarmi da Juan. Non è stata una scelta facile, ma ben ponderata. Lo ringrazio per i quattro anni indimenticabili trascorsi insieme e gli auguro, dal profondo del cuore, il meglio per il suo futuro”.

Come detto, in campo i due hanno vinto tantissimo, collezionando 33 titoli fra 2020 e 2024 nel periodo di maggior esposizione del padel, contribuendo all’evoluzione del gioco e chiudendo per tre anni di fila da coppia numero uno, sostanzialmente senza avversari in grado di tenere il loro ritmo. Ma col tempo Galan è diventato via via sempre più insofferente nei confronti di determinati atteggiamenti del compagno, mitigati soltanto dalle vittorie.



L’addio sembrava praticamente certo a fine 2023, invece un ottimo finale di stagione aveva convinto i due a darsi una nuova possibilità, alimentata dalla certezza di poter ancora essere la coppia da battere. Ma quanto successo a Doha è stato troppo anche per l’infinita pazienza di Galan, stanco di essere immischiato involontariamente in determinate situazioni. Lebron si è scusato via social per l’accaduto (“sono cose che non possono succedere in una partita di padel”), ma l’episodio ha lasciato strascichi troppo grossi per essere ignorati da parte del suo ormai ex partner.



Franco Stupaczuk ha definito quanto successo una vergogna e chiesto il pugno duro del comitato disciplinare, tanti altri non si sono espressi così apertamente ma hanno lasciato intendere la propria opinione, e c’è da scommettere che il polverone generato dall’episodio abbia convinto definitivamente Galan a rompere la collaborazione più fruttuosa della sua carriera. Ha resistito a lungo, forse anche troppo, ma evidentemente ha deciso che adesso il gioco non vale più la candela.

La rottura della coppia numero uno del circuito andrà a generare altri cambi di coppia, tanto che uno è già stato annunciato. Federico Chingotto ha ufficializzato la separazione da Momo Gonzalez e pare ormai certo che sarà lui il nuovo compagno di Galan. I due erano già stati dati per vicinissimi sul finire della passata stagione, poi non se n’era fatto nulla, ma ora pare davvero alle porte la nascita di una coppia che promette grandi cose. Lebron, invece, potrebbe accasarsi con Juan Tello, giocatore dalle caratteristiche non troppo diverse a quelle di Galan, che pare destinato a chiudere la collaborazione non troppo fruttuosa con Alex Ruiz. A quel punto, quest’ultimo dovrebbe infine dovrebbe tornare a giocare con l’amico Momo Gonzalez, insieme al quale ha già dimostrato in passato di poter ottenere buonissimi risultati.



Detto ciò, Galan e Lebron sono iscritti insieme al prossimo torneo del calendario, il P1 in programma ad Acapulco dal 18 marzo. È già capitato che alcune coppie disputassero dei tornei insieme a separazione già annunciata, ma nel loro caso – visto come la rottura è arrivata – pare uno scenario decisamente improbabile. Oggi alle 17 italiane chiuderà invece l’entry list del torneo successivo, il P2 della settimana seguente a Puerto Cabello, in Venezuela. Forse aiuterà il pubblico ad avere le prime conferme sulle nuove coppie del circuito.