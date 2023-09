La giornata magica di Arnaldi: “Quante emozioni quest'anno. E con Alcaraz... '

La calma del giocatore navigato e l’onore della ‘Room 1’, la sala conferenze che spetta solo a chi sta scrivendo un pezzo di storia di questo sport. E Matteo Arnaldi la sua storia la sta scrivendo con un ritmo e una tranquillità che riempiono di orgoglio.

Con il netto successo in tre set su Cameron Norrie il 22enne ligure ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale in uno Slam e, in un colpo solo, spalancato la porta della Top 50. Una ascesa costante che in pochi mesi gli ha consegnato la prima vittoria ATP, la prima vittoria in un 1000, la prima vittoria Slam (al Roland Garros) e adesso la seconda settimana di New York: “Sto vivendo grandi emozioni in questa stagione – ha raccontato Arnaldi nella conferenza stampa - , è una stagione di tante prime volte e di tante esperienze nuove, ma la cosa che mi rende orgoglioso è che queste cose continuano ad arrivare settimana dopo settimana; non ci siamo fermati a Madrid o a Roma ma abbiamo continuato a ottenere risultati per tutto l’anno e qui sono arrivate la prima partita al quinto, la prima seconda settimana di uno Slam, la prima conferenza stampa – dice con un sorriso guardandosi intorno – e adesso la prima volta contro un numero 1 del mondo. Tutte cose importanti che mi porterò dietro. Un bel bagaglio di esperienze che mi aiuteranno nei prossimi anni”.

Contro Cameron Norrie, mancino britannico, numero 16 del ranking ed ex re di Indian Wells, Matteo è sembrato un veterano navigato, in grado di alzare livello e intensità nei momenti decisivi: “Ho giocato una partita molto buona, non perfetta ma molto buona – l’analisi della sfida - . Tutto quello che avevo programmato l’ho espresso nel migliore dei modi sul campo e per questo sono molto contento, soprattutto di averlo fatto per tutta la partita, cosa che 3 su 5 non sempre è facilissimo fare. Il momento decisivo? Direi da inizio partita, sono entrato con una idea di gioco molto chiara e sono riuscito a mantenerla per tutta la partita. Lui non è riuscito a trovare una chiave per mettermi in difficoltà, forse non si aspettava un tale livello. Diciamo che sono abbastanza nuovo nel circuito quindi sono tutte partite nuove per me ma anche per i miei avversari. Ci ho creduto fin dall’inizio e sono andato avanti per la mia strada fino alla fine”.

Negli ottavi di finale Matteo vivrà un’altra grande esperienza… sul campo da tennis più grande del mondo… contro il campione in carica Carlos Alcaraz: “E’ uno dei giocatori più fisici del mondo – spiega - ma anche io mi reputo abbastanza buono da quel punto di vista. Spero di riuscire a metterlo in difficoltà, spero in una partita lottata, darò il 100 % e anche qualcosa in più. Giocare sull’Arthur Ashe? Non ci sono mai entrato, se gioco lì magari ci faccio un giro prima!”.

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE MASCHILE

TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE

TABELLONE DOPPIO MASCHILE

TABELLONE DOPPIO FEMMINILE

SPECIALE US OPEN SU SUPERTENNIS

US OPEN, TUTTE LE NOTIZIE

US OPEN, TUTTI I VIDEO

IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO