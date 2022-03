L’investitura di Rafa: “Alcaraz ha tutto per diventare un campione”

C’era grande attesa per il match Nadal-Alcaraz. Si sapeva che non sarebbe stato un passaggio di consegne, per il semplice fatto che Nadal di farsi da parte non ne ha alcuna intenzione, ma l’attenzione della vigilia è stata ripagata da un confronto che ha dato tante conferme sul conto del giovane. Che è già uno dei più forti e lo diventerà sempre di più. “Credo sia stato un match interessante – ha detto Nadal –, il migliore del mio torneo in termini di livello espresso. L’unico problema è stato l’arrivo del vento, che ha complicato molto le cose. Ma prima del vento ho giocato davvero alla grande, mentre nel terzo set ci ho messo una grandissima determinazione contro un avversario difficile da affrontare. È molto forte, è molto giovane, ha un sacco di qualità incredibili”.



“Carlos ha tutto: può giocare in maniera molto aggressiva, può giocare in maniera difensiva perché è molto rapido, quindi riesce a difendere benissimo. Quando aggredisce, è difficile contenerlo perché la sua qualità di gioco è molto elevata. Nel suo tennis ci sono tutti gli ingredienti necessari per diventare un grande campione. Ho preparato il match senza pensare a chi mi sarei trovato di fronte. Non l’ho trattato come un avversario molto giovane, ma come se fosse uno dei primi otto giocatori del mondo. In termini di livello, per me lo è. L’ho visto giocare per tutta la settimana, e ha un rendimento veramente elevato. Sono sceso in campo col massimo rispetto, pronto a lottare su ogni palla e a cercare delle soluzioni”.

“In cosa mi rivedo? Nell’energia, nella velocità con cui si muove, e nella quantità di passione e determinazione che accompagnano il suo desiderio di diventare un grande campione. È umile a sufficienza per lavorare duramente e per capire che, se vuole diventare sul serio un big, l’unica via è quella di continuare a migliorare lungo l’intero arco della sua carriera. Credo che lo stia facendo, e non ho molti dubbi sul fatto che diventerà un grande giocatore. Anche perché lo è già. Essendo molto giovane, è in quella fase del percorso nella quale ogni vittoria è una festa, mentre può non dare peso alle sconfitte. Gioca senza pressione, il che è un vantaggio rispetto agli altri giovani come Tsitsipas, Zverev o Medvedev”.



“Non abbiamo una regola per il vento, ed è un problema. Devo ammettere che giocare col vento molte volte mi piace, è una sfida: sai che commetterai degli errori, sai che il livello non sarà così alto, ma devi impegnarti per trovare una soluzione. Ciò che non mi piace è il doversi fermare in continuazione perché volano fogli o asciugamani, perché si muove la rete e via dicendo. Un altro problema, oggi, è stata la sabbia. C’era una tempesta, e per gli occhi è diventato difficile. Ho iniziato a sentire la sabbia negli occhi, e quello è stato il fastidio principale. Credo che sia una questione da risolvere, inserendo nel regolamento una norma che permette di sospendere gli incontri quando si verificano situazioni come questa”.

CARLOS ALCARAZ

“È stata una sfida combattuta, lascio il torneo felice. La prima volta che ho affrontato Nadal mi aveva distrutto, stavolta l’ho portato al terzo set. Vuol dire che mi sono avvicinato a lui, e questo mi rende felice. In campo mi sono sentito bene, e il mio livello sta continuando a crescere. Sto imparando come affrontare certi giocatori, giocandoci più spesso. Sento di avere il livello per competere con loro, e credo che quest’anno mi capiterà di trovarmeli di fronte sempre più spesso. Come ho detto alla vigilia, mi aspettavo un match diverso rispetto al precedente con Rafa, e così è stato. Anche se per tutta la partita ho fatto fatica a non pensare che dall’altra parte della rete c’era lui. Nel primo set mi ha un po’ frenato, mentre fra secondo e terzo ho solo pensato a dimostrare di poterlo battere o di poterci andare vicino”.



TAYLOR FRITZ

“Sono riuscito a giocare rilassato, e a mettere in atto il piano di gioco che mi ero preparato. In generale ero meno nervoso rispetto agli incontri precedenti, perché in quelli sapevo di essere favorito e mi aspettavo di vincere. Mentre stavolta sono sceso in campo senza particolari aspettative. Sapevo di non essere favorito, e questo mi ha permesso di giocare con più libertà. Ha funzionato tutto: prendevo decisioni in fretta, senza dubitare troppo di me stesso”.



“L’aspetto più difficile nell’affrontare Nadal è sapere che lotterà su ogni singolo punto, senza regalarti nulla. Sarà estremamente competitivo, vorrà vincere a tutti i costi. La cosa positiva, invece, dal mio punto di vista è sapere di avere spazio nei game di risposta. Non è un giocatore che non ti permette di giocare grazie al servizio. Tuttavia, anche lui risponde alla grande e quindi proverà a fare il massimo nei miei turni di battuta. Ho servito alla grande tutta la settimana, ma sono certo che troverà comunque il modo di rispondere”.