La lotta secondo Matteo

Da grande appassionato dei film di Quentin Tarantino, Matteo Berrettini ha una particolare predilezione di Vincent Vega. E' il personaggio interpretato da John Travolta in Pulp Fiction. In lui, come ha raccontato in una recente intervista a SportWeek, sopravvive una costante "tensione tra il voler fare una c***ata e la consapevolezza di non poterla fare". Una sensazione, dice, che " credo faccia parte un po’ di tutti, me compreso".

La tentazione può farsi sentire più forte del solito contro un avversario scorbutico come Jeremy Chardy, che non lascia trasparire emozioni e da cui puoi aspettarti solo l'imprevedibilità. Recita a soggetto, in una giornata di particolare ispirazione può battere chiunque. Se fosse un ciclista, sarebbe uno di quelli che cercano la fuga solitaria dai primi chilometri, non un passista buono per un arrivo in volata.

Berrettini lo sa, e resta a contatto. Non gli permette di staccarlo, non gli concede il lusso della tranquillità. Cammina meglio sul filo della tensione. Non è un caso se il francese abbia vinto 12 partite su 79 contro un Top 10. Non è un caso nemmeno che Berrettini e Chardy abbiano giocato quattro tiebreak su cinque set in due partite. Li ha vinti tutti l'azzurro.

Il 7-6(5) 7-6(7) 6-3 con cui ha aperto lo US Open 2021 è una bella risposta alle domande rimaste ancora aperte sulla sua condizione dopo l'infortunio sofferto a Wimbledon e il forfait alle Olimpiadi. "La routine per prevenire gli infortuni è sempre la stessa - ha detto dopo la partita -, possono cambiare le zone ma l’intensità e l’attenzione da dedicare al lavoro, purtroppo, è sempre la stessa".

Smaltita la gioia per la finale storica ai Championships e la sfilata con il pullman scoperto insieme alla nazionale di calcio campione d'Europa (è rimasto comunque in contatto con il portiere Donnarumma e con il centravanti della Lazio Ciro Immobile), Berrettini ha bisogno di entrare in ritmo partita.

Chardy magari non è l'avversario più adatto, ma ha testato la pazienza e la capacità di interpretare i momenti della partita del numero 1 azzurro.

Il francese ha sicuramente offerto una misura affidabile del servizio e del diritto di Matteo. Il 67% di prime in campo con l'81% di punti vinti confortano e non poco. Inoltre, contro un avversario come il francese che si sposta tanto per attaccare con il diritto anche da sinistra, ha allenato anche risposta (34% di punti contro il servizio) e difesa dalla parte sinistra. E ha accolto la vittoria con un urlo che vale più di mille commenti.

"Penso di aver giocato un match solido - ha detto -, sapevo che non sarebbe stato facile perché Jeremy è un grande giocatore e so quanto possa far bene su questi campi, davvero molto veloci".

Dal punto di vista mentale, ha spiegato, il secondo set ha avuto un peso decisivo. "Da un lato, sapevo che vincendo quel tiebreak sarei andato avanti di due set, dall'altro ero pronto a combattere anche se l'avessi perso - ha spiegato -. Sentivo che il mio livello stava salendo e poi, quando sono andato due set a zero, per lui è diventato tutto molto più difficile. Perché doveva vincere tre set e fare un break qui non è facile".

All'orizzonte per Berrettini c'è un secondo turno contro un altro francese, il mancino Corentin Moutet dal tennis più elegante e dal temperamento molto più spigoloso. Se non ci saranno sorprese, si andrà verso un quarto di finale contro Novak Djokovic. Si stava allenando proprio con lui quando ha saputo dell'allineamento del tabellone. L'azzurro però vuole pensare solo una partita alla volta nel suo primo major da finalista Slam, da vera realtà tra i top player.

"Fa parte del processo - ha concluso Berrettini -, ovviamente aver vinto un grande torneo o raggiunto un grande traguardo non mi fa pensare che la stagione sia finita. E' importante riuscire ad essere continui, a far bene su tutte le superfici. So che non sarà semplice, ma voglio esprimere il mio tennis migliore negli Slam".