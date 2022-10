La Next Gen italiana all'assalto di Bergamo

La presenza di Fernando Verdasco, accreditato della "sola" ottava testa di serie (esordirà contro l'austriaco Rodionov), è forse l'immagine più suggestiva del tabellone del "Trofeo Perrel-Faip" di Bergamo (45.730€ di montepremi, duro indoor), ma il torneo si annuncia più affascinante che mai.

Il cut-off al numero 166 ATP è da brividi, peraltro impreziosito dalla presenza di tre top-100: Kamil Majchrzak, Nuno Borges e Zhizhen Zhang. In attesa dell'esito delle qualificazioni ci sono quattro italiani, e la bella notizia è che sono tutti giovanissimi, essendo nati tra il 2001 e il 2003. Ci sono diversi match di sicuro interesse: Flavio Cobolli (n. 167 ATP) sfida l'esperto Jan-Lennard Struff (n. 132 del ranking), due volte finalista di questo torneo, in un interessante scontro generazionale già andato in scena con vittoria del tedesco al secondo turno del Challenger di Parma nel 2021. Il vincente potrebbe trovare negli ottavi Luca Nardi (n. 131 ATP, wild card), che però ha un test molto delicato all'esordio contro il ceco Tomas Machac (n. 115 del ranking e n.6 del tabellone).

Impegno difficile anche per Matteo Arnaldi (n. 141 ATP), che proverà a battere per la seconda volta in carriera (dopo il recente successo nei quarti a Saint-Tropez) il francese testa di serie n. 4 Gregoire Barrere (n. 110), e per la wild card Giulio Zeppieri (n. 164), invitato dopo che Mikael Ymer ha scelto di andare a Parigi-Bercy nonostante avesse chiesto e ottenuto la wild card). Il classe 2001 laziale è opposto a Zhizhen Zhang, primo cinese di sempre a entrare tra i top-100 ATP (attualmente è n. 97), che si presenta come terzo favorito a Bergamo. I due si sono già affrontati, recentemente, nelle qualificazioni dell'ATP 250 di Napoli con vittoria del 26enne di Shanghai.

Tra gli altri giocatori da seguire nel main draw, si segnala il gigante cileno Nicolas Jarry, ex top-40 ATP e nipote del mitico Jaime Fillol (nostro avversario nella finale di Coppa Davis 1976), senza dimenticare Borna Gojo (finalista a Ortisei) e Yannick Hanfmann, che pochi giorni fa in Val Gardena ha messo fine alla carriera di Andreas Seppi.

Il torneo scatterà domenica mattina con le qualificazioni, e sarà una partenza col botto. Grazie a una wild card dell'ultim'ora, parteciperà al tabellone cadetto l'australiano Jason Kubler, numero 101 ATP, la cui storia è straordinaria: fenomeno junior, numero 1 del mondo tra i ragazzi, ha un problema ereditario che ha reso fragilissime le sue ginocchia. Si è sottoposto a ben sei interventi chirurgici (cinque al destro, uno al sinistro) ma da qualche tempo i problemi sembrano risolti, e si è tolto grandi soddisfazioni. Non solo è entrato tra i top-100 ATP, ma quest'estate si è regalato una favola a Wimbledon, cogliendo un clamoroso ottavo di finale partendo dalle qualificazioni. Esordirà contro il bulgaro Alexandar Lazarov.

In un tabellone a 24 giocatori, che mette in palio sei posti per il main draw, ci sono cinque italiani. Gli occhi sono puntati soprattutto sul pisano testa di serie n. 4 delle qualificazioni Francesco Maestrelli, reduce da una stagione straordinaria che lo ha issato tra i top-200 ATP (esordirà contro il russo Karlovskiy), e Andrea Vavassori. Il piemontese, quinto favorito del tabellone, continua a svolgere una coraggiosa programmazione in cui combina singolare e doppio, specialità in cui è entrato tra i primi 50 al mondo. Al primo turno sarà impegnato contro la wild card Leonardo Borrelli.

Gli altri due italiani in gara sono la wild card Filiberto Fumagalli, a caccia del suo primo punto ATP (esordio difficile contro lo svizzero testa di serie n. 3 Antoine Bellier) e Giovanni Oradini, impegnato contro il serbo Hamad Medjedovic.

Curiosità: partecipano alle qualificazioni i finalisti delle ultime due edizioni. In campo l'ucraino Illya Marchenko (2020, anno in cui la finale non si è giocata per l'inizio della pandemia) e il turco Cem Ilkel, che dodici mesi fa si arrese a Holger Rune.

