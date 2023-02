L’ultima impresa di sir Andy: l’highlander dei super resilienti

Ancora, ancora e ancora, di nuovo e di nuovo. A quasi 36 anni (li compie il 15 maggio) Andy Murray non ha perso il vizietto dei record: a dispetto degli acciacchi e dell’anca ricostruita, a Doha, dopo aver salvato 3 match point contro Lorenzo Sonego, dopo aver domato Sasha Zverev con la maratona di 3 ore, rimonta il 26enne francese Alexandre Muller e si qualifica per le semifinali contro la rivelazione delle ultime Next Gen di Milano, il 21enne ceco Jiri Lehecka (forte dello scalpo di Adrey Rublev).

ULTIMI MIRACOLI

Non è la prima volta che gli succede, in carriera, figurarsi: Sir Andy è stato numero 1 del mondo e ha riscritto la storia del tennis "brit" conquistando 3 Slam in 7 finali, più l’oro Olimpico e una coppa Davis guadagnandosi l’upgrading di Fab Four, nell’epoca degli dei Federer, Nadal e Djokovic. Ma ci riesce anche quest’anno, partendo da Melbourne dove si era virtualmente ritirato dopo il ko d’acchito agli Australian Open 2019 contro Roberto Bautista Agut. Da italiani, non possiamo dimenticare il successo su Matteo Berrettini proprio al primo turno del primo Slam della stagione salvando un match point al quinto set e battendo a sorpresa “The Hammer” dopo 4 ore e 49 minuti.

Non soddisfatto, malgrado l’improbo sforzo, nel super torneo “down under” dove ha perso 5 finali su 5, il campione scozzese ha concesso il bis in 5 ore 45 minuti contro il ragazzo di casa, Kokkinakis, recuperando da due set a zero sotto.

Imprese che, sommate a quelle di Doha, dove, da numero 70 dell’ATP, gioca con una wild card degli organizzatori - la numero 54 - record, superando le 53 di Tommy Haas -, danno una ulteriore connotazione d’importanza a Murray ascrivendolo di diritto nella classifica dei più resilienti del tennis moderno.

RE NADAL

Al numero 1 fra i gladiatori del circuito del tennis pro che più sanno stringere i denti e resuscitare in campo, quando le cose vanno male e il fisico proprio non risponde - al di là dei prodigiosi recuperi anche dopo lunghi infortuni -, resta Rafa Nadal, il guerriero di leggendari miracoli come l’ultimo al Roland Garros con un piede addormentato. Il più sfortunato di tutti, Juan Martin del Potro, beniamino di qualsiasi pubblico e contro qualsiasi avversario proprio per il suo incredibile cuore, merita senza dubbio il secondo posto, anche in considerazione del fatto che è stato costretto al prematuro ritiro, con le ginocchia ormai a pezzi. Ma poi proprio Murray si colloca di diritto in terza posizione, a dispetto di quanti lo avevano irriso quando non riusciva a sfatare il tabù finali-Slam, proprio com’era successo al suo allenatore del cambio di passo, Ivan Lendl.

NON MOLLARE MAI

Anche Stan Wawrinka, “Stanimal” come lo chiamava Roger Federer, merita qualche importante menzione in materia di resilienza, dopo essere ripartito da un ginocchio in frantumi e altri guai che lo hanno piegato ma non l’hanno spezzato. Come dicono gli ultimi acuti.

Altri, da Monfils a Nishikori, da Gasquet a Raonic, da Kokkinakis adesso a Thiem si sono opposti al destino con alterne fortune. Ma sicuramente si sono segnalati per la forza di volontà e l’amore per lo sport e la competizione più forte di tanti colleghi.

Seguendo quella, vocina che gli dice: “Non puoi mollare”. E cresce e cresce e diventa padrona, prendendo il comando sul fisico, sulla tecnica e sulla realtà stessa delle cose.

Come s’è visto chiaramente e per l’ennesima volta nell’ultimo match del baronetto di Sua Maestà quando Andy ha perso il primo set perso arrancando visibilmente, quasi impossibilitato proprio a scattare e correre dietro le palle, senza più nemmeno reagire con quei suoi urlacci farciti di parolacce, a bocca spalancata.

Ma poi, pian pianino, nel titolare il suo ritmo e il suo coraggio, ha letteralmente rovesciato la partita. Certo, giocava contro il numero 170 del mondo che al massimo è arrivato al 142 ATP. Ma la sua prestazione resta eccezionale così come la carriera, che è stata spezzata in due dalle gravi problematiche alle anche. Highlander.