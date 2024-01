Lavagno, Mager e Weis a Buenos Aires: il main draw

Inizia prima la stagione sulla terra rossa di Edoardo Lavagno, Gianluca Mager e Alexander Weis. I tre italiani saranno infatti impegnati al Challenger AAT de TCA 1, Challenger 50 a Buenos Aires sulla terra battuta (montepremi 41.000 dollari).

Lavagno, numero 240 ATP e seconda testa di serie, debutta contro il 23enne brasiliano Joao Lucas Reis da Silva, numero 313 del mondo, che non ha mai incontrato in carriera.

Guardando le teste di serie Lavagno, che non ha ancora vinto un titolo Challenger in singolare in carriera, è proiettato verso un quarto di finale contro l'ucraino Oleksii Krutykh, numero 295, e a uno scontro in semifinale contro l'argentino Juan Pablo Ficovich, numero 254.

Mager, numero 62 del mondo nel 2021 e ora numero 337, di Challemger ne ha vinti cinque, l'ultimo a Gran Canaria nel 2022. A Buenos Aires il suo percorso inizia contro il ventenne ecuadoriano Alvaro Guillen Meza, numero 312: i due non si sono mai affrontati.

Il ventiseienne Weis, numero 308 ATP, cercherà invece la prima vittoria in tre scontri diretti contro il 29enne argentino Hernan Casanova, numero 339, che l'ha sconfitto a livello Future, sempre sulla terra battuta, nel 2018 a Santa Margherita di Pula (Italy F6) e nel 2023 nei quarti del Ponent Mar Open, torneo da 25 mila dollari a Palmanova, in Spagna.

