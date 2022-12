Le 15 finali dell'Italia nelle grandi competizioni a squadre

Coppa Davis, Billie Jean King Cup, Coppa delle Nazioni, Hopman Cup, Atp Cup e ora United Cup: sono queste le più famose competizioni a squadre che animano, o animavano in passato, la stagione dei pro. L'Italia ha sempre recitato un ruolo importante in queste manifestazioni collezionando complessivamente 5 vittorie e un totale di 15 finali.

La regina delle competizioni a squadre rimane da sempre la Coppa Davis. L'Italia è stata protagonista di 7 finali: 1960 (Sydney, 4-1 per l'Australia), 1961 (Melbourne, 5-0 per l'Australia), 1976 (vittoria dell'Italia per 4-1 a Santiago del Cile sui padroni di casa ), 1977 (Sydney, 3-1 per l'Australia), 1979 (San Francisco, 5-0 per gli Stati Uniti), 1980 (Praga, 4-1 per la Cecoslovacchia) e 1998 (Milano, 4-1 per la Svezia). In Fed Cup, l'attuale Billie Jean King Cup invece le nostre ragazze hanno giocato 5 finali: quattro vinte nel 2006 (Charleroi, 3-2 sul Belgio), 2009 (Reggio Calabria, 4-0 sugli Stati Uniti), 2010 (San Diego, 3-1 sugli Stati Uniti) e 2013 (Cagliari, 4-0 alla Russia) e una perduta nel 2007 (Mosca, 4-0 per la Russia).

Nella Coppa delle Nazioni, disputata a Dusseldorf dal 1975 al 2012 alla vigilia del Roland Garros, l'Italia ha giocato 2 finali: nel 1979 e nel 1980. Nel 1979 l'Italia superò la Spagna per 3-0 (Panatta b. Orantes 76 70, Bertolucci b. Higueras 63 64, Bertolucci-Panatta b. Higueras-Orantes 75 62), l'Argentina per 2-1 (Panatta b. Cano 46 63 61, Clerc b. Barazzutti 76 60, Bertolucci-Panatta b. Cano-Clerc 64 67 63) e la Gran Bretagna per 2-0 (Bertolucci b. J. Lloyd 61 64, Barazzutti b. Mottram 26 75 62). Poi in semifinale l'Italia superò gli Stati Uniti per 3-0 (Panatta b. Dibbs 63 60, Barazzutti b. Ashe 62 62, Bertolucci-Panatta b. Ashe-Smith 64 64), ma in finale gli azzurri furono battuti 2-1 dall'Australia (Alexander b. Barazzutti 62 60, Panatta b. Dent 63 63, Alexander-Dent b. Bertolucci-Panatta 63 76).

L'anno dopo l'Italia perse nuovamente in finale, questa volta per 3-0 contro la forte Argentina di Vilas e Clerc. Inserita nel gruppo rosso, l'Italia superò nella prima fase a gironi la Germania Ovest 3-0 (Barazzutti b. Pinner 64 63, Panatta b. Gehring 60 62, Bertolucci-Panatta b. Pinner-Gehring 62 64), poi perse 2-1 contro l'Argentina (Vilas b. Barazzutti 63 63, Panatta b. Clerc 63 06 75, Clerc-Vilas b. Bertolucci-Panatta 61 75) e infine nella terza giornata superò la Cecoslovacchia 2-1 (Lendl b. Barazzutti 16 63 61, Panatta b. Smid 64 63, Bertolucci-Panatta b. Smid-Lendl 64 76). In semifinale l'Italia batté gli Usa per 2-1 (Panatta b. Solomon 57 61 61, Barazzutti b. G. Mayer 64 06 75, Stewart-Solomon b. Bertolucci-Ocleppo 46 76 62). In finale l'Italia ritrovò l'Argentina: nel primo singolare Vilas superò Barazzutti per 63 62, nel secondo Clerc ebbe la meglio di Panatta per 76 63 e infine Clerc-Vilas batterono Bertolucci-Panatta per 62 63.

Nella Atp Cup l'Italia ha raggiunto la finale nel 2021 perdendo per 2-0 dalla Russia. A difendere i colori azzurri, guidati da capitan Vincenzo Santopadre, c'erano Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Alla manifestazione presero parte 12 squadre in base alla classifica Atp del loro miglior giocatore. C'erano in gara tutti i top 10 ad eccezione di Federer e dunque della Svizzera con anche la Francia di Monfils, il Canada di Shapovalov e la wild card dell'Australia di Alex De Minaur. Nella prima partita della fase a gironi l'Italia batté l'Austria di Dominik Thiem per 2-1 (Novak b. Fognini 63 62, Berrettini b. Thiem 62 64, Berrettini-Fognini b. Novak-Thiem 61 64) e nella seconda la Francia per 2-1 (Fognini b. Paire 61 76, Berrettini b. Monfils 64 62, Mahut-Roger Vasselin b. Bolelli-Vavassori 63 64). In semifinale l'Italia eliminò la Spagna per 3-0 (Fognini b. Carreno Busta 61 16 64, Berrettini b. Bautista Agut 63 75 e vittoria del nostro doppio per rinuncia). Nella finale di Melbourne del 7 febbraio la Russia ci superò nettamente per 3-0, lasciando agli azzurri appena 8 game in due sfide (61 62 per Rublev contro Fognini e 64 62 per Medvedev contro Berrettini).