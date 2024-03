Le cadute eccellenti dei numero 1 del mondo. Il record di Nestor su Edberg

L'impresa di Luca Nardi, che da numero 123 del mondo è riuscito a battere al terzo turno di Indian Wells il numero 1 del mondo Novak Djokovic, non ha precedenti nella storia del tennis italiano. E' la 13esima volta che un giocatore italiano batte il numero 1 del mondo in carica, ma nessuno c'era mai riuscito da una posizione così arretrata in classifica mondiale. Il vecchio record apparteneva al barese Gianluca Pozzi che nel 2000, da numero 76, aveva battuto Andre Agassi al terzo turno del Queen's (46 32 e ritiro).

Nella storia del ranking Atp ci sono stati 3 giocatori capaci di battere il numero 1 del mondo da fuori i primi 200. Il canadese Daniel Nestor da 238 superò Stefan Edberg per 46 63 16 63 64 in un match di Coppa Davis 1992, il sudafricano Bernie Mitton da numero 226 del mondo battè Jimmy Connors per 76 61 a Chichester 1975 e infine Karim Alami da numero 205 superò Pete Sampras a Doha 1994 per 36 62 64.

A livello Slam l'exploit più consistente l'ha compiuto il russo Andrei Olhovskiy che da numero 193 superò Jim Courier al terzo turno di Wimbledon 1992 per 64 46 64 64. A livello di Masters 1000 invece il record appartiene allo spagnolo Francisco Clavet che da numero 178 del mondo superò l'australiano Lleyton Hewitt a Miami 2003 per 64 64.

Di nota anche le vittorie di Thanasi Kokkinakis (175) a Miami 2018 su Federer (36 63 76), di Sandon Stolle (161) a Dubai 1996 su Thomas Muster (61 36 76), di Diego Perez (157) a Kitzbuhel 1992 su Jim Courier (36 76 62), di Roger Smith (150) a Stratton Mountain 1988 su Ivan Lendl (62 63), di Nick Kyrgios (144) a Wimbledon 2014 su Rafael Nadal (76 57 76 63), di Juan Martin Del Potro (141) ai Giodi di Rio de Janiero 2016 su Djokovic (76 76), di Patrick Rafter (139) a Indianapolis 1993 su Pete Sampras (76 67 76) e infine di Vasek Pospisil (129) a Indian Wells 2017 su Andy Murray (64 76).

Un'altra volta, da numero 1 del mondo, Djokovic aveva perso contro il numero 123. Era accaduto, prima di Nardi, contro Jiri Vesely a Dubai 2022 (64 76).