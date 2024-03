Le finali epiche, gli outsider e tutti i record di Indian Wells

Nella storia del torneo di Indian Wells sono state appena tre le finali che hanno visto come protagonisti i primi due tennisti del mondo. Tre grandi classiche del tennis giocate esattamente a 10 anni di distanza l'una dall'altra. Il 12 marzo 1995 il numero 1 del mondo Pete Sampras supera per 75 63 75 il numero 2 Andre Agassi. Il 20 marzo 2005 il numero 1 del mondo Roger Federer batte per 62 64 il numero 2 Lleyton Hewitt. Il 22 marzo 2015 il numero 1 del mondo Novak Djokovic prevale per 63 67 62 sul numero 2 Roger Federer.

Un altro dato molto curioso riguarda i vincitori non teste di serie. Nell'albo d'oro del torneo troviamo due edizioni consecutive vinte da un giocatore non compreso nel seeding. L'impresa porta la firma dell'australiano Mark Philippoussis nel 1999 e dello spagnolo Alex Corretja nel 2000. Philippoussis vinse 57 64 64 46 62 su Carlos Moya che era n° 4 del seeding, Corretja invece superò Thomas Enqvist (n° 10) per 64 64 63. L'ultimo giocatore non testa di serie capace di raggiungere la finale è stato Mardy Fish nel 2008.

Tre sono state le finali ripetute: la prima Sampras-Agassi, giocata nel 1995 (vittoria di Sampras) e nel 2001 (vittoria di Agassi). Poi troviamo Nadal-Djokovic, giocata nel 2007 (vittorie di Nadal) e nel 2011 (vittoria di Nole). Infine troviamo Djokovic-Federer, giocata nel 2014 e nel 2015, entrambe vinte dal serbo. Per quanto riguarda i singoli record, quello delle vittorie appartiene a Djokovic e Federer con 5 a testa, quelle delle finali a Federer con 9, quello delle semifinali ancora a Federer con 12.

Per quanto riguarda il numero di partite vinte, comanda Federer con 66, secondo Nadal con 59, poi Djokovic con 50, Agassi con 36, Sampras 31, Hewitt e Murray 30. Per numero di partite giocate Federer con 79, Nadal 70, Djokovic 59, Agassi 51. Per numero di partecipazioni invece Federer e Feliciano Lopez 18, Agassi 17, Querrey e Kohlschreiber 16.