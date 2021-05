Le mille voci di Parigi: solo Osaka tacerà?

L'auto-imposto e proclamato silenzio di Naomi Osaka non smette di fare rumore. Intanto, perché la 23enne giapponese si stima abbia guadagnato oltre 55 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi, secondo il sito Sportico: sarebbe un record per un'atleta. Poi perché Osaka, la figura di maggiore spicco insieme a Serena Williams nel circuito WTA, ha spesso utilizzato il suo carisma verso i media e il pubblico per attirare l'attenzione verso questioni più importanti di qualunque partita o torneo, come la violenza di stampo razzista.

La decisione di non presentarsi alle conferenze stampa durante il Roland Garros per evitare le domande che ha paragonato a "calci presi quando sei già a terra" può essere a un primo sguardo ridotta a egoistico rifiuto delle critiche spiacevoli. Osaka, infatti, sulla terra rossa non ha ottenuto grandi risultati e al Roland Garros non ha mai superato il terzo turno.

Porre l'accento sulla "salute mentale" dei giocatori" apre un tema molto più complesso del non volersi esporre a giudizi severi, espresso chiaramente anche da GAel Monfils che è scoppiato a piangere di fronte ai giornalisti dopo la sconfitta al primo turno all'Australian Open.

E mette la WTA, proprio in virtù della visibilità e del ruolo di icona della giapponese, in una posizione scomoda. "La salute mentale è una questione della massima importanza per la nostra organizzazione e per ogni persona - si legge in un comunicato diffuso venerdì -. Abbiamo un team di professionisti che supportano le atlete nelle sedi dei tornei che si occupano del benessere emotivo e della salute mentale delle giocatrici. La WTA è aperta al dialogo con Naomi (e con tutte le giocatrici) per discutere possibili approcci in grado di aiutare le atlete e gestire queste preoccupazioni".

Osaka ha ricevuto l'approvazione di Nico Rosberg, ex pilota di Formula 1 che ha abbandonato le corse dopo aver vinto il Mondiale 2016 ed è ora fra gli opinionisti di Sky Sport, e di Daria Abramowicz, la psicologa dello sport che aiuta Iga Swiatek.

"Capisco la sua decisione. E' difficile affrontare le sconfitte, e nel tennis ogni settimana c'è solo una persona che non perde: è una delle sfide di questo sport - ha detto Abramowicz, che ha conosciuto le problematiche dello sport competitivo nel suo periodo da velista -. Se devo essere onesta, l'ultima cosa che voglio dopo una sconfitta di Iga, è vederla andare in conferenza stampa".

Anche se la campionessa in carica del Roland Garros e degli Internazionali BNL d'Italia ha ammesso che per lei non ci sono problemi. "Le conferenze stampa ci danno un modo per spiegare il nostro punto di vista" ha detto parlando ai giornalisti alla vigilia dello Slam parigino.

L'ex campionessa Zina Garrison ha sottolineato quanto sia complessa la questione. Va considerato, ad esempio, che presentarsi ai giornalisti è uno degli impegni richiesti ai giocatori.

Non farlo entro 30 minuti dalla fine della partita, a meno di infortuni o indisposizioni, negli Slam costa una multa che può arrivare fino a 20 mila dollari. "Naomi potrà pagare quelle multe, molti altri atleti non potrebbero" ha detto Garrison, che ha invitato tutti i soggetti coinvolti a trovare una soluzione.

Anche Novak Djokovic, che ha pagato 7.500 dollari per non essersi presentato in conferenza stampa dopo la squalifica allo US Open 2019, comprende le ragioni della protesta della ex numero 1 del mondo. Ma non seguirà la sua stessa strada al Roland Garros.

"Capisco che le conferenze stampa possano essere spiacevoli - ha detto durante il torneo di Belgrado -, soprattutto dopo che hai perso. Ma è parte dello sport, della nostra vita nel circuito".

E' una posizione difesa anche dall'attuale numero 1 nel circuito WTA, l'australiana Ashleigh Barty. "Sappiamo quali sono i nostri obblighi da atleti professionisti. Certo, a volte sono spiacevoli ma a me le domande dei giornalisti non hanno mai creato particolari problemi. Tuttavia, non posso parlare a nome di Naomi" ha detto.

Rafa Nadal, poi, ha ulteriormente esteso il discorso, portando un punto di vista ancora diverso. "Rispetto lei e la sua decisione - ha detto il 13 volte campione del Roland Garros -, ma dobbiamo essere pronti ad accettare le domande e tentare di dare una risposta. Senza i giornalisti che raccontano quello che facciamo, i nostri successi e i nostri traguardi, non saremmo gli atleti che siamo oggi".

Molto dura, invece, la reazione del presidente della Federazione francese Gilles Moretton. "Quello che sta succedendo per me non è accettabile" ha dichiarato, confermando che Osaka verrà multata per ogni conferenza stampa disertata.

"Spero che questi soldi vadano a un'organizzazione benefica che si occupa di salute mentale" ha dichiarato.

La posizione di Osaka ha il merito di accendere un riflettore sul problema, di sottolineare quanto sia importante considerare anche gli effetti delle parole e non fermarsi alle intenzioni. Si può considerare anche un primo effetto della "virtualizzazione forzata" nella copertura dei tornei, con i giornalisti accreditati che possono fare domande ai giocatori da remoto in streaming. Questa facoltà, nata come risposta alle restrizioni sugli spostamenti dovute alla pandemia, ha finito per moltiplicare le possibili domande. E l'assenza di interazione faccia a faccia, non essendo giornalista e atleta nella stessa stanza, può far perdere alcuni aspetti della comunicazione legati alla prossemica o all'intonazione e acuire la sensazione sgradevole di essere sotto esame.

Anche se non sarà seguita da altri top player, il silenzio di Osaka difficilmente resterà senza conseguenze. Una delle prime riforme da più parti suggerite, ad esempio, sta nell'allungare il tempo concesso alla giocatrice sconfitta fra la fine del match e la conferenza stampa. Un modo per digerirla, analizzarla meglio e poterne parlare con meno inquietudine.