Le palline? Contano. Cinque modelli di cui fidarsi

Per giocare una buona partita di padel servono delle buone palline. A differenza del tennis, dove almeno lontano da certi livelli una palla usata non influenza eccessivamente il gioco, nel padel la situazione è diversa, perché le palline tendono a perdere pressione più rapidamente (oltre ad averne già meno anche quando sono nuove) e giocare con una palla usata, piuttosto che con una nuova, può obbligare a impostare tatticamente il match in modo diverso.



Come? Una palla particolarmente rapida permette anche ai giocatori meno esperti di trovare un certo tipo soluzioni, ma quando le palline iniziano a usurarsi la potenza serve ancora meno del solito ed è necessario usare il cervello, a meno che non si voglia sempre accomodare la palla agli avversari. Per questo, dovrebbe essere buona abitudine per tutti quella di cambiare le palle con una certa frequenza, e anche di conoscere i modelli sul mercato così da sapersi orientare. Ecco i cinque più popolari.

HEAD PADEL PRO

È senza dubbio la pallina più famosa in circolazione, per il semplice fatto che è la stessa utilizzata dai giganti della disciplina in tutti i tornei del World Padel Tour, nonché negli appuntamenti ufficiali della Federazione spagnola (come il Campionato nazionale in corso in questi giorni al WiZink Center di Madrid), di quella portoghese e di altre 12 federazioni padel sparse in tutto il mondo.



La Head Padel Pro gode di una reputazione eccezionale a livello di qualità perché sa garantire grandi performance, a partire da un controllo eccellente che non può che far piacere a tutti. A questo si aggiunge la durata, determinante sia per i principianti (che non amano cambiare le palline troppo spesso) sia per i professionisti, che per giocare un certo tipo di padel hanno bisogno della collaborazione delle palline.

SIUX MATCH E SIUX MATCH PRO

In meno di dieci anni il marchio Siux ha saputo affermarsi come uno dei più amati per quanto riguarda le pale, e di conseguenza anche tutti gli altri prodotti del brand hanno ottenuto grande successo fra i praticanti del padel. Come le sue palline, in particolar modo i modelli “Match” e “Match Pro”, che nascono simili ma poi si differenziano in dei piccoli dettagli che ne cambiano la destinazione.



Le Siux Match sono palline più versatili, che si adattano bene a ogni genere di campo e nell’universo spagnolo risultano fra le più vendute per gli allenamenti. Le Siux Match Pro, invece, sono state create pensando esclusivamente alla competizione, quindi risultano più veloci e garantiscono un rimbalzo maggiore, per adattarsi alla velocità e all’intensità del padel moderno.

BULLPADEL GOLD

È la palla ufficiale dell’International Padel Federation (FIP), il che significa che è la stessa utilizzata agli scorsi Europei di Marbella, ai prossimi mondiali di Doha (15-21 novembre) e anche in tutti gli appuntamenti del Cupra FIP Tour, come l’evento Gold (il primo di sempre in Italia) che la prossima settimana porterà tanti fenomeni del padel mondiale a Milano, col Centrale allestito nella splendida Piazza Città di Lombardia.



Il modello Gold si tratta di una pallina molto veloce, che rende il gioco più rapido, ma allo stesso tempo è in grado di offrire grande feeling ai giocatori, grazie alla composizione in feltro naturale. Fra le sue caratteristiche principali c’è anche la durata, dovuta alla grande densità del suo nucleo in gomma, che garantisce una perdita di pressione inferiore rispetto ad altri prodotti.

BLACK CROWN PRO

Dalle nostre parti non è un modello così diffuso, ma quella della “Corona nera” è un’ottima pallina, che spicca in particolar modo per durata e versatilità, e si adatta a ogni tipo di giocatore, dai più esigenti ai principianti. La Black Crown Pro, che ha appena festeggiato un anno dal suo lancio sul mercato, è una pallina facile da controllare, ma che comunque esce rapidamente dalla pala.



Gode di ottimo rimbalzo grazie al nucleo rinforzato, e piace a chiunque l’abbia provata, anche per il prezzo un tantino inferiore rispetto alla gran parte dei modelli concorrenti. Un aspetto che sul breve periodo non si nota, ma alla lunga può garantire un buon risparmio. Anche perché, come accennato, la durata è una delle caratteristiche chiave del modello “Pro”, il migliore del brand spagnolo.

DUNLOP PRO PADEL

Nell’universo delle palline da tennis Dunlop è un’icona, grazie al suo modello Fort che è il più venduto e resistente in circolazione. Ma anche nel padel il brand giapponese ha saputo fare strada, costruendosi una buonissima reputazione. Merito anche delle sue Dunlop Pro Padel, una palla di alta qualità creata con la miglior gomma in circolazione e feltro di altissima qualità, come da standard tipici del marchio.



La Dunlop Pro Padel è una pallina veloce, molto durevole e dal rimbalzo perfetto, che garantisce grandi prestazioni. Piace ai professionisti come ai principianti, e nonostante gli elevati standard produttivi mantiene un prezzo contenuto. La sfida può essere quella di raggiungere (o anche solo avvicinare) i risultati conquistati nel tennis col modello Fort, un vero e proprio must per qualsiasi praticante.