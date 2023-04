Le semi a Stoccarda: Swiatek-Jabeur e Sabalenka-Potapova

Stoccarda non tradisce le attese mandando in semifinale le prime due tenniste del mondo (Iga Swiatek e Aryna Sabalenka), più la numero 4 Ons Jabeur e l'outsider Anastasia Potapova.

La numero 1 Swiatek piega in rimonta la Pliskova per 46 61 62. A differenza di quanto accaduto nella finale degli Internazionali d'Italia del 2021 quando la polacca vinse per 60 60, questa volta c'è partita vera. Iga lascia sfogare Karolina Pliskova, la quale dopo 17 minuti è già avanti 4-0. La ceca restituisce uno dei due break ma porta a casa la frazione per 6-4. All'inizio del secondo set però la partita cambia volto: Swiatek reagisce da grande campionessa vincendo 12 degli ultimi 15 game del match.

La semifinale nobile di sabato vede da una parte la numero 1 del mondo Iga Swiatek e dall'altra la numero 4 Ons Jabeur, la quale ha lasciato tre game a Beatriz Haddad Maia (63 60). Sarà la sesta supersfida tra la polacca e la tunisina con la Swiatek avanti 3-2 nei precedenti. Swiatek ha vinto la prima sfida a Washington 2019 (46 64 64), poi ci sono stati due successi della tunisina (nel 2021 a Wimbledon e a Cincinnati) e infine due della Swiatek (nel 2022 a Roma e in finale all'US Open).

Nella parte bassa del tabellone invece Aryna Sabalenka ha superato in rimonta Paula Badosa per 46 64 64. La Badosa è stata avanti un set e un break (6-4 4-2), poi la qualità del tennis della bielorussa ha avuto la meglio. A quel punto la Sabalenka ha piazzato una serie di 7 giochi consecutivi volando avanti 3-0 al terzo e controllando il tentativo di recupero della spagnola.

L'unico match finito contro pronostico è stato il successo della russa Anastasia Potapova che ha fatto fuori la favorita Caroline Garcia per 46 63 63

Per la Potapova è la prima volta che supera due top 10 in uno stesso torneo: in passato aveva eliminato la numero 5 del mondo Angelique Kerber al Roland Garros 2019, la numero 2 Anett Kontaveit a Praga 2022, la numero 6 Coco Gauff a Miami 2023 e ora a Stoccarda ancora Coco Gauff numero 5 e Caroline Garcia numero 4.

