Lesa Cup, vince Tabur. In doppio titolo a Noce e Virgili

Il francese Clement Tabur, classe 2000 e numero 280 del mondo, ha conquistato alla Lesa Cup, ITF da 25 mila dollari, il suo settimo titolo in carriera nel circuito. Campione junior in doppio all'Australian Open 2018 con Hugo Gaston, fresco di prima finale Challenger persa a Todi contro Luciano Darderi, Tabur ha sconfitto in finale 36 64 61 il tedesco Tim Handel (487), che in semifinale aveva battuto Federico Arnaboldi.

Tabur, che in semifinale ha eliminato Lorenzo Carboni, Ha conquistato così il quarto M25 del 2023 dopo quelli vinti a Padova, Kursumlijska Banja e Angers. Tornei che si aggiungono ai successi negli M25 di Faro nel 2022 e Naples, in Florida, nel 2021; e al titolo nell'M15 di Creteil l'anno scorso.

In doppio, successo per la coppia numero 1 del tabellone, Gabriele Maria Noce e Augusto Virgili, che hanno sconfitto i cugini Andrea e Federico Arnaboldi, teste di serie numero 2, 76(5) 76(5).