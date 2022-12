Limoges: buona la prima per Bronzetti

Buona la prima per Lucia Bronzetti nell'"Open BLS de Limoges", torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sul veloce indoor della città francese e che di fatto chiude la stagione 2022.

La 24enne di Villa Verucchio, n.57 del ranking e sesta favorita del seeding, ha regolato all'esordio per 64 64, in u'ora e quaranta minuti di partita, la britannica Jodie Burrage, 24enne londinese, n. 134 WTA. Due i passaggi a vuoto della riminese che per fortuna non hanno avuto conseguente: nel primo parziale, avanti 4-1 e 5-2, dopo aver mancato quattro set-point ha permesso alla 24enne londinese di rifarsi sotto (5-4) prima di chiudere al decimo gioco con un altro break. Nella seconda frazione, invece, è stata Burrage a scappare avanti 3-1 e poi 4-2 prima che l'azzurra conquistasse gli ultimi quattro game (6-4).

Al secondo turno Bronzetti troverà la croata Jana Fett, n.250 del ranking, proveniente dalle qualificazioni: tra la romagnola e la 26enne di Zagabria non ci sono precedenti. Per Lucia c'è aria di best ranking: virtualmente al momento è n.55 WTA.

Domenica, invece, semaforo rosso per Lucrezia Stefanini: la 24enne di Carmignano, n.144 del ranking, è stata sconfitta 61 62, in appena 65 minuti di gioco, dalla rumena Ana Bogdan, 30enne di Sinaia, n. 54 WTA e quarta testa di serie, mai affrontata prima in carriera dalla tennista toscana.

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI