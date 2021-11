Linz, per Trevisan esordio che sa di rivincita: live in tv alle 20

Martina Trevisan fa il suo esordio, in serata, nell’“Upper Austria Ladies Linz”, WTA International con un montepremi di 235.238 dollari, che si disputa sul veloce indoor della “TipsArena” della città austriaca e che chiude la stagione del circuito femminile (anche se quest’anno c’è l’insolita concomitanza con le WTA Finals).

La 28enne mancina di Firenze, n.114 WTA, deve vedersela al primo turno con l’ucraina Anhelina Kalinina, n.57 del ranking mondiale: curiosamente la 24enne di Nova Kakhovka ha appena sconfitto con due tie-break l’azzurra, tre giorni fa, nelle semifinali dell’ITF da 60mila dollari di Nantes.

E’ già al secondo turno invece Jasmine Paolini. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.51 ATP e settima testa di serie, ha debuttato superando per 64 36 62 l’ucraina Dayana Yastremska, n.100 del ranking, cogliendo la terza affermazione in altrettanti confronti diretti disputati in meno di due mesi (l’azzurra si è imposta in due set nei quarti a Courmayeur sul veloce indoor dieci giorni fa e al primo turno sul cemento di Portorose a settembre, quando la 21enne di Odessa si ritirò a metà del secondo set).

La tennista seguita come coach da Renzo Furlan si giocherà un posto nei quarti di finale con la cinese Saisai Zheng, n.87 del ranking mondiale: la toscana si è aggiudicata l’unico precedente con la 27enne di Xi’an, negli ottavi del torneo di Guangzhou 2019.

La numero uno del tabellone è la regina degli Us Open Emma Raducanu: la britannica, n.21 WTA, che compirà 19 anni sabato prossimo, precede la rumena Simona Halep, n.22 WTA, che ha chiesto ed ottenuto una wild card, la statunitense Danielle Collins, n.30 WTA, e la russa Veronika Kudermetova, n.31 WTA. Per tutte e quattro ingresso in gara direttamente al secondo turno.

Assente la campionessa in carica, la bielorussa Aryna Sabalenka, impegnata a Guadalajara per le AKRON WTA Finals.

“SuperTennis”, la tv della FIT, trasmette in diretta e in esclusiva il WTA 250 di Linz. Questa la programmazione:

lunedì 8 novembre - LIVE alle ore 12.00: Tsurenko c. Alexandrova;

alle ore 20.00: Kalinina c. TREVISAN;

differita alle ore 22.00;

martedì 9 novembre - LIVE alle ore 11.30

mercoledì 10 novembre - differita alle ore 00.05

giovedì 11 novembre - non disponibile

venerdì 12 novembre - non disponibile

sabato 13 novembre - differita ore 01.00 (finale)

