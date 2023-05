Lione: il campione uscente Norrie batte Goffin all'esordio

E' buona la prima anche per il campione uscente di Lione, il britannico Cameron Norrie che, in un match che poteva presentare mille insidie, ha superato per 63 64 l'esperto e navigato belga David Goffin. A pesare sulla bilancia di Norrie le cinque palle break su sei che il britannico ha salvato in 89 minuti di gioco.

"Questo rimarrà sempre per me - ha dichiarato Norrie - un torneo speciale. Mi sento veramente bene. Tornare a giocare su questi campi mi dà sensazioni molto piacevoli. Poi vincere in due set è il desiderio di ogni giocatore".

Norrie aveva iniziato la stagione sul rosso in sud America nel migliore dei modi giocando due finali consecutive contro l'allora numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. La prima persa a Buenos Aires e la seconda vinta a Rio de Janeiro in rimonta. Ma nella campagna europea sul rosso il britannico ha raccolto veramente le briciole: sconfitto in apertura da Francisco Cerundolo a Monte Carlo, al secondo turno da Musetti a Barcellona, al secondo turno da Zhang a Madrid e agli ottavi a Roma contro Djokovic.

"Sono soddisfatto, avrei potuto muovermi meglio sul campo, ma ero anche molto nervoso prima di scendere in campo. All'inizio sono stato in grado di controllare bene la situazione, poi nel secondo sono calato, ma sono stato bravo a reagire e a cogliere una vittoria molto importante".

Lo scorso anno Norrie vinse il titolo a Lione superando in finale Alex Molcan per 63 67 61 e due anni fa perse la finale per 63 63 contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Ai quarti Norrie è atteso da Sebastian Baez: l'argentino ha vinto in rimonta per 36 75 62 contro il connazionale Pedro Cachin.

Avanza anche Tommy Paul (76 46 63 su Gregoire Barrere). La sfida tra Paul e Barrere era ripresa oggi dopo la sospensione di martedì sul 2 pari del terzo set. Complessivamente Paul ha salvato 11 palle break su 13 uscendo vittorioso alla distanza.

Passa anche Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 1, che ha superato per 75 62 Pablo Llamas Ruiz. "Considerando - ha detto Felix a fine incontro - che non ho giocato molti match negli ultimi tempi sulla terra, è una vittoria che dà morale. Quando inizi una partita non sai mai quello che può accadere e sono felice di aver vinto in due set. Spero di poter andare il più avanti possibile". Auger-Aliassime attende ora ai quarti il francese Arthur Fils.

