Lione: Fils, alla prima finale della carriera, trova Cerundolo

Anche a Lione, come a Ginevra, i big scivolano all'ultimo ostacolo e in finale ci arrivano la wild card Arthur Fils che batte 75 46 76 Brandon Nakashima e l'argentino Francisco Cerundolo che cancella il campione uscente Cameron Norrie per 63 60.

Per Fils, 18enne francese, è la più importante vittoria della carriera giunta al termine di 3 ore pazzesche e di un terzo set in cui Fils ha dovuto lottare anche contro i crampi e la stanchezza.

Tutto sembrava ormai finito quando Fils, sul 5-4 del terzo set, ha mancato un match point per chiudere la sfida. I crampi e il recupero di Nakashima avevano spostato l'inerzia dalla parte dell'americano. "E' incredibile - ha detto Fils - di come sia riuscito a vincere. Sono contento, è stata una partita difficile contro un avversario molto solido. Ma ho ancora l'adrenalina in corpo e non vedo l'ora di giocare la prossima partita".

Ma proprio sul più bello Fils ha giocato un grande tie-break tornando a match point e chiudendo per 7 punti a 5 con un bottino complessivo di 8 ace, il 78% di punti vinti sulla prima di servizio, 9 palle break sfruttate su 12 e un solo break subito nel corso del secondo set. Il bilancio complessivo dei punti invece è stato favorevole a Nakashima che ha chiuso con 114 punti fatti contro i 112 di Fils.

Tutto più semplice invece per Francisco Cerundolo, rimasto in campo per appena 73 minuti per piegare con un pesantissimo 63 60 il britannico Cameron Norrie. "Penso di aver giocato - ha detto Cerundolo - una delle migliori partite della stagione. Nei quarti avevo iniziato male, invece oggi è stato tutto molto semplice nonostante l'avversario molto ostico. Per battere Cameron devi giocare bene e io oggi ho dimostrato di poter giocare in modo fantastico. Sono in finale e questo mi rende felicissimo".

Tra Cerundolo, numero 28 del mondo, e Fils, numero 112, non ci sono precedenti. Per Fils potrebbe essere il primo titolo della carriera, per Cerundolo il secondo dopo il successo dell'estate scorsa a Bastad.



