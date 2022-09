Lisbona, in programma due derby azzurri con vista sui quarti

Derby azzurri con vista sui quarti di finale al Del Monte Lisboa Belem Open", Challenger ATP dodato di un montepremi da 45.730 euro in corso sui campi in terra rossa di Lisbona, in Portogallo.

Giulio Zeppieri (n.171 ATP) si scontrerà con la testa di serie n. 6 Franco Agamenone (n.145 ATP) per la seconda volta in carriera, dopo che il 29enne italo-argentino si è imposto quest'anno ai quarti di finale del Challenger di Roma. All'esordio i due avevano avuto la meglio rispettivamente sul tedesco Jeremy Jahn (n. 662), proveniente dalle qualificazioni, per 75 64 e sullo statunitense Nicolas Moreno de Alboran (n.201 ATP, in tabellone come "special exempt") con il punteggio di 64 75.

L'altra sfida tricolore al secondo turno del torneo portoghese vedrà impegnati Marco Cecchinato (n.137 ATP), quinto favorito del seeding, che al debutto si è sbarazzato con un 62 61 del "lucky loser" polacco Daniel Michalski (n. 244) e Gianluca Mager (n.162 ATP), che invece nel match precedente ha battuto 64 64 il serbo Miljan Zekic (n.234 ATP), in tabellone come "alternate". Cecchinato è avanti 1-0 negli scontri diretti avendo vinto in tre set al primo turno del "Sardegna Open" nel 2020.

Nella giornata di mercoledì avevano trovato il segnale di stop gli altri due giocatori italiani in gara. Francesco Passaro (n.122 ATP), partito come terzo favorito del seeding, ha ceduto 61 57 61 in due ore e 44 minuti di battaglia al kazakho Timofej Skatov (n. 233, in tabellone come "alternate") con cui non condivideva precedenti.

Obiettivo quarti di finale sfumato anche per Gian Marco Moroni (n.331 ATP), costretto al ritiro per un problema alla spalla destra dopo un'ora e 22 minuti di gioco sul punteggio di 64 4-3 in favore del francese Benoit Paire (n. 165 del mondo), che affrontava per la prima volta.

