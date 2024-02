Los Cabos: Ruud mette ko Tsitsipas, Thompson piega Zverev

Continua il periodo nero di Stefanos Tsitsipas a che Los Cabos cercava di difendere il titolo conquistato lo scorso agosto. Il greco però, uscito anche dai top ten (attualmente è numero 11 del mondo), si è fatto battere in due set (64 76 il punteggio) da Casper Ruud, autore di una prestazione maiuscola che permette al norvegese (n° 12 Atp) di scavalcare il greco nel ranking mondiale tallonando Tylor Fritz, attuale numero 10.

Ruud ha giocato un primo set fantastico conquistando il 100% dei punti sulla prima di servizio (14 su 14) e perdendo alla battuta appena 4 punti. Nel secondo set però Tsitsipas si è svegliato facendosi più aggressivo, ma Ruud non ha mai abbassato la guardia ed è stato capace di annullare prima 3 set point consecutivi sul 4-5 0-40 e poi altri due di fila sul 5-6 15-40. Sprecate tutte queste occasioni, Tsitsipas è andato in cortocircuito, è scivolato sotto 4-0 a inizio del tie-break arrendendosi poco dopo per 7 punti a 4.

"E' stata una partita - ha detto Ruud al pubblico di Los Cabos - davvero combattuta, soprattutto nel secondo set. Ho avuto la fortuna di salvare tutti quei set point e di tenerla in pugno fino alla fine. Nel tie-break ho giocato bene e sono felice per la mia vittoria".

Per Ruud ci sarà ora la 19esima finale della carriera, la prima dal luglio scorso quando perse a Bastad contro Andrey Rublev. Il bilancio del norvegese in finale è di 10 tornei vinti e 8 finali perdute. Sarà la quarta finale giocata sul cemento all'aperto dopo San Diego 2021, Miami 2022 e US Open 2022.

Per Tsitsipas, che cercava di difendere un titolo Atp per la terza volta dopo Marsiglia 2020 e Monte Carlo 2023, è la sesta sconfitta consecutiva contro un top 20: da Dimitrov a Bercy nello scorso novembre, passando per Rune e Sinner alle Atp Finals, preseguendo con Zverev alla United Cup e con Fritz all'Open d'Australia, Tsitsipas non batte un top 20 dal match vinto contro Karen Khachanov nei quarti di Bercy 2023.

In finale Ruud attende l'australiano Jordan Thompson, vittorioso al termine di una maratona interminabile di 3 ore e 40 minuti su Alexander Zverer. Thompson ha vinto per 75 46 76 al settimo match point utile, dopo averne mancati 5 sul 6-5 del terzo set e uno al tie-break conclusivo quando si è trovato avanti 6-1 prima di chiudere per 7-2.

Per Thompson sarà la terza finale Atp delle carriera dopo le due giocate e perse a 's-Hertogenbosch contro Mannarino nel 2019 e contro Griekspoor nel 2023. Con questo successo Thompson si garantisce il nuovo best ranking di numero 36 del mondo. Se conquista il titolo sarà 32 del mondo.

I precedenti tra Ruud e Thompson sono in perfetta parità: Thompson ha vinto la prima sfida nel challenger di Calgary 2018 e l'ultima a Wimbledon 2021. Ruud invece hja èprevaso al Roland Garros 2018 e all'Australian Open 2021.