Losanna: Paolini chiede strada a Garcia

Impegno “tosto” per Jasmine Paolini nel primo turno nel “Ladies Open Lausanne”, WTA 250 con un montepremi di 251.750 dollari in corso sui campi in terra rossa di Losanna, in Svizzera (il torneo in passato si è svolto a Gstaad, Lugano, Ginevra, Lucerna e di nuovo a Gstaad).

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.64 WTA, deve infatti vedersela subito contro la francese Caroline Garcia, n.48 del ranking e sesta favorita del seeding: la 28enne si Saint-Germain-en-Laye ha vinto piuttosto nettamente l’unico precedente con la giocatrice toscana, disputato al primo turno degli Us Open 2020.

Lunedì è uscita subito di scena Lucia Bronzetti. La 23enne di Villa Verucchio, n.66 WTA (“best ranking”), è stata battuta 62 36 64 dalla russa Anastasia Potapova, n.79 del ranking.

Losanna è il torneo che dodici mesi fa l’aveva fatta conoscere nel tour maggiore: qui partendo dalle qualificazioni si era spinta fino ai quarti. Anche stavolta ha lottato, ci ha provato fino all’ultimo “quindici” annullando tre match-point ma non è bastato.

A guidare il seeding è la statunitense Danielle Collins: la 28enne di St.Petersburg, Florida, n. 6 WTA (“best ranking”), precede la svizzera Belinda Bencic, n.13 WTA, la rumena Irina-Camelia Begu, n.49 WTA, e la spagnola Sara Sorribes-Tormo, n.43 WTA.

In gara anche la campionessa in carica, la slovena Tamara Zidansek, n.55 WTA e settima testa di serie.

RISULTATI

“Ladies Open Lausanne”

WTA 250

Losanna, Svizzera

11 - 17 luglio, 2022

$251.750 - terra

SINGOLARE

Primo turno

Anastasia Potapova (RUS) b. Lucia Bronzetti (ITA) 62 36 64

Jasmine Paolini (ITA) c. (6) Caroline Garcia



QUALIFICAZIONI

Primo turno

Giulia Gatto-Monticone (ITA) c. (3) Anna Blinkova (RUS)

TABELLONE