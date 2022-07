Lucia Bronzetti a SuperTennis, il sogno per lo US Open: 'Sarebbe la ciliegina sulla torta'

La prima finale WTA in carriera, il nuovo best ranking di numero 65 del mondo. La settimana del "Palermo Ladies Open" ha allargato gli orizzonti di Lucia Bronzetti. Al di là della sconfitta in finale contro la rumena Irina-Camelia Begu, la romagnola ha molti motivi per sorridere come dimostra nell'intervista andata in onda su SuperTennis.

"E' stata una settimana incredibile, non mi aspettavo di raggiungere questo risultto anche perché venivo da un periodo non felicissimo e in questo mese difendevo tanti punti. Son riuscita invece a esprimere un ottimo tennis, è un risultato grandissimo che mi porta grande fiducia" ha detto Bronzetti che ha raggiunto la finale battendo la cinese Xiyu Wang, n.94 del ranking; la russa Elina Avanesyan, n.129 WTA, proveniente dalle qualificazioni: l'ex Top 10 francese Caroline Garcia, n.48 del ranking, dopo una sfida infinita terminata a ridosso delle 2.30 del mattino; e Jasmine Paolini, n.61 WTA, nella prima semifinale tutta tricolore nel torneo siciliano in 13 anni (nel 2009 successo di Pennetta su Garbin).

Risultati importanti, festeggiati però con moderazione. "Abbiamo fatto una cena con Karin Knapp, Alessandro e Francesco Piccari, i loro genitori. Loro sono un po' come la mia seconda famiglia" ha spiegato Bronzetti.

Nel corso della stagione, ha spiegato nell'intervista, la romagnola ha ottenuto una serie di risultati che ha definito "grandi e inaspettati, un turbinio di emozioni che spero non siano finiti. Come obiettivi c'è sempre di competere, giocare, di alzare il livello senza mettersi limiti e senza pensare alla classifica".

E' iniziato tutto a Melbourne, con la qualificazione all'Australian Open, dove ha superato per la prima volta un turno in uno Slam Slam. "Quel risultato mi ha fatto partire l'anno con il piede giusto. Mi ha dato consapevolezza che comunque il livello ce l'avevo". L'avventura australiana si è conclusa al secondo turno, con la grande emozione però di affrontare l'allora numero 1 del mondo Ashleigh Barty sulla Rod Laver Arena. "Quella partita rimane nel mio cuore - ha detto a SuperTennis -. Anche gli ottavi a Miami e la finale a Palermo sono due risultati incredibili, i risultati migliori della mia carriera".

LUCIA BRONZETTI ORA PUNTA A NEW YORK

In questa stagione, ha avuto anche modo di vivere da protagonista la vittoria sulla Francia nel preliminare di Billie Jean King Cup, l'ex Fed Cup. Un successo che ha permesso all'Italia del capitano Tathiana Garbin di qualificarsi per la prima volta per le Finals, la fase finale a gironi della manifestazione. "L'esperienza ad Alghero è stata bellissima, abbiamo creato un bel gruppo. Siamo unite e in questo Tathiana è stata bravissima a farci sentire tutte parte integrante. E' stata con noi a Palermo, c'era anche a Miami. E' una figura importante, c'è un bel legame" ha detto Bronzetti.

Dopo le emozioni di Palermo, infine, occhi puntati già sulla trasferta in Nord America. "Partirò il 10 agosto, giocherò il 125 mila di Vancouver, il WTA 250 di Granby e andrò direttamente allo US Open - ha concluso -. Il sogno è passare qualche turno, andare più avanti rispetto all'Australian Open. Sarebbe la ciliegina sulla torta".