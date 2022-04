Madrid, la 'maestra' Halep contro 'l'allieva' Badosa. Out Sabalenka

Al secondo turno, il Mutua Madrid Open vivrà già uno dei match del torneo. La nuova numero 2 del mondo Paula Badosa, giocatrice meglio classificata in tabellone dopo il forfait della numero 1 Iga Swiatek, sfiderà la due volte campionessa Slam Simona Halep. La sfida, come tutto il torneo di singolare femminile, sarà trasmesso in diretta su SuperTennis e sulla nostra piattaforma digitale SuperTenniX (dove è disponibile anche on demand, e si possono trovare anche gli highlights degli incontri).

Al debutto, Badosa e Halep hanno firmato due vittorie agevoli. La rumena, una delle tre vincitrici del torneo in tabellone quest'anno, ha dominato Zhang Shuai 6-2 6-3. La spagnola ha perso due game in meno, ha iniziato con un 6-3 6-0 su Veronika Kudermetova. E' il suo successo più rapido in una partita completa, dunque eccetto i ritiri, nel 2022.

Per entrambe il livello di difficoltà alla Caja Magica crescerà da subito. Badosa, che per la prima volta in carriera è la testa di serie più alta in un torneo, parte favorita contro un'avversaria più esperta, due volte campionessa Slam. Halep, oggi numero 21 del mondo e certo non troppo fortunata nel sorteggio, ha l'occasione di mettersi fino in fondo alla prova nel suo primo torneo con Patrick Mouratoglou come nuovo coach.

E' anche un modo per cancellare i dubbi, le paure dell'anno scorso. Dopo l'infortunio, ha raccontato, ha pensato anche di smettere.

"Mi sono fermata quattro mesi e sentivo che non sarei riuscita a ritrovare il ritmo - ha detto in conferenza stampa alla Caja Magica dopo il successo al primo turno -. Ho 30 anni e a quest'età tornare da un infortunio è sempre dura. Poi perdere alcune partite e farmi male ancora ha peggiorato le cose. Ho iniziato a pensare che il mio fisico non potesse più reggere un tennis di alto livello. Sono stata vicinissima a decidere di smettere, perché non avevo l'energia né la convinzione di poter ancora giocare nel circuito al massimo livello".

A volte, la strada per far migrare i pensieri pesanti va cercata dentro. A volte, cambiare strada diventa il modo per ritrovarsi. E' il caso di Simona Halep, che ha iniziato una nuova vita con orizzonti decisamente viversi. Alla fine dello scorso anno si è sposata e ha interrotto una lunga collaborazione con Darren Cahill. Quest'anno ha iniziato con due connazionali, poi ha giocato Doha e Dubai da sola, senza coach. A febbraio, però, aveva già iniziato all'accademia di Patrick Mouratoglou, convinta che il francese, ancora formalmente coach di Serena Williams, non potesse allenarla in prima persona.

Quando però, durante il Miami Open, Mouratoglou le ha detto sì, Halep non ci ha pensato su due volte. "Ho bisogno di una persona che possa guidarmi" ha detto la rumena, che ci tiene a sottolineare come non parlino così tanto di Serena. "Nessuna può paragonarsi a lei - ha spiegato -, poi Patrick sa che sono una persona diversa, che ho uno stile diverso di gioco. Ci concentriamo solo su noi stessi e su quello che devo fare per diventare la miglior versione di me stessa".

Il suo nuovo percorso ha previsto anche due settimane di allenamenti alle 8.30 di mattina, come mai aveva fatto prima in carriera. Halep, di solito poco propensa ad allenarsi presto, ha assorbito l'entusiasmo dei ragazzi dell'Academy, impegnati nell'inseguire il suo stesso sogno. "Mi ha fatto capire che amo ancora tanto questo gioco e posso ancora farcela" ha spiegato la rumena.

Da sempre perfezionista e cerebrale, con una profonda capacità di analisi delle situazioni di gioco e del suo tennis, Halep ha le idee chiare su quale versione di se stessa esprimere in campo. "Voglio essere più aggressiva, penso che così avrò più chances - ha spiegato -. Abbiamo deciso insieme di prendere questa strada e di lui mi fido perc ui è più facile. Mi sono allenata per quattro settimane nell'Academy e ora inizia ad essere più naturale. Naturalmente serve tempo, non credo che riuscirò a farlo al 100% in ogni minuto di ogni partita. Ma è questo il mio approccio".

Peraltro, è lo stesso con cui Paula Badosa, lontana dalle vette del ranking quando Halep saliva per la prima volta alla posizione di numero 1, ha dato una svolta alla sua carriera. "Non è stato un buon sorteggio, per nessuna di noi due" ha detto la 24enne spagnola, allontanando da sé l'immagine di favorita contro l'ex numero 1 del mondo.

"Sarà una partita durissima, avremmo potuto scontrarci in uno degli ultimi turni. Ma sarà solo un secondo turno e dobbiamo accettarlo. Sarà speciale giocare contro Halep davanti ai miei tifosi" ha detto Badosa. C'è anche un altro motivo che renderà particolare la sfida. La spagnola nata a New York, campionessa l'autunno scorso a Indian Wells, non ha nascosto di considerare Halep un suo modello.

"Ammiro tanto come gioca, mi piace il suo tennis molto tattico - ha spiegato -. Difende bene ma è anche molto aggressiva e solida, ed è questo che mi piace di più. Mi identifico in lei, l'ho sempre presa come esempio".

FUORI SABALENKA E PLISKOVA

Nella prima giornata del WTA di Madrid sono uscite tre delle prime dieci teste di serie. Fuori la campionessa in carica Aryna Sabalenka, battuta per la quarta volta in quattro incontri dalla sua "bestia nera" Amanda Anisimova 6-2, 3-6, 6-4. La statunitense non aveva mai vinto una partita a Madrid. "Mi piacciono queste partite, quando devi spingerti al limite" ha detto dopo la partita.

Sorpresa all'esordio anche Karolina Pliskova, che ha incassato la quinta sconfitta in sette partite giocate nel 2022. La testa di serie numero 5 ha finito per cedere 6-4. 7-5 nel derby contro Marie Bouzkova, che ha celebrato la quinta vittoria su una Top 10, la prima sulla terra rossa.

Battuta anche Jelena Ostapenko, alla quarta sconfitta di fila dalla semifinale di Doha. L'ex campionessa del Roland Garros si è arresa contro Ekaterina Alexandrova 6-2, 4-6, 6-4.