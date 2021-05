Madrid: obiettivo main draw per Musetti, Mager, “Ceck” e Travaglia

Sono quattro gli azzurri approdati al turno decisivo delle qualificazioni del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola.

I primi a scendere in campo sono Gianluca Mager e Marco Cecchinato. Il 26enne sanremese, n.91 del ranking, dopo essersi sbarazzato all’esordio del bielorusso Egor Gerasimov, n.76 ATP e nona testa di serie, si gioca la qualificazione con il francese Pierre-Hugues Herbert, n.86 del ranking, già battuto negli ottavi sulla terra del challenger di Sophia Antipolis nel 2019.

Il 28enne palermitano, n.94 del ranking, che all’esordio ha eliminato in due set lo statunitense Frances Tiafoe, n.64 ATP e quinta testa di serie, superato per la prima volta in tre sfide, trova dall’altra parte della rete lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.93 del ranking: “Ceck” è in vantaggio per 3-2 nel bilancio dei precedenti.

Ostacolo spagnolo anche per Lorenzo Musetti, n.83 del ranking, che dopo aver liquidato in due set il moldavo Radu Albot, n.82 ATP e 14esima testa di serie delle “quali”, si gioca un posto nel tabellone principale con Carlos Taberner, n.142 del ranking, in gara grazie ad una wild card (sfida inedita).

Infine Stefano Travaglia, n.67 del ranking e settima testa di serie, dopo un debutto complicato contro lo spagnolo Carlos Gimeno Valero, 19enne di Valencia n.290 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, deve vedersela con un altro tennista di casa, lo spagnolo Pablo Andujar, n.80 ATP e 13esima testa di serie: il 29enne di Ascoli Piceno si è imposto in due delle tre sfide precedenti con il 35enne di Cuenca.

In attesa della conclusione delle qualificazioni sono tre gli azzurri nel main draw. Jannik Sinner, n.18 ATP (best ranking dopo la semifinale nel “500” di Barcellona” dell’altra settimana) e 14esima testa di serie, è stato sorteggiato al primo turno contro l’argentino Guido Pella, 30enne di Bahia Blanca n.55 ATP, mai affrontato in carriera. Il 19enne di Sesto Pusteria, che quest’anno ha un bilancio di 18 match vinti e 7 persi, è stato inserito nella parte alta del tabellone per un potenziale terzo turno (ottavi) contro Nadal.

Fabio Fognini, n.28 del ranking, attende invece un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il vincente di questo match sarà poi l’avversario d’esordio di Matteo Berrettini, n.10 ATP, che in quanto ottava testa di serie, entrerà in gara direttamente al secondo turno.

Si prospetta dunque un possibile derby tricolore tra Fognini e Berrettini che in carriera si sono affrontati solamente in una occasione: al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia a Roma nel 2017 quando Fabio superò in due set Matteo in quello che per il romano era il primo match nel circuito maggiore.

Sono otto i top ten al via: gli unici due assenti sono il campione in carica, il numero uno del mondo Novak Djokovic, vincitore anche nelle edizioni del 2011 e del 2016, e lo svizzero Roger Federer, a segno nel 2006, 2009 e 2012.

A guidare il seeding è l’idolo di casa Rafael Nadal, n.2 del ranking: il 34enne mancino di Manacor, già cinque volte trionfatore in questo torneo (2005, 2010, 2013, 2014 e 2017), precede il russo Daniil Medvedev (n.3 ATP), l’austriaco Dominic Thiem (n.4 ATP), il greco Stefanos Tsitsipas (n.5 ATP), il tedesco Alexander Zverev (n.6 ATP), a segno nell’edizione del 2018, l’altro russo Andrey Rublev (n.8 ATP), l’argentino Diego Schwartzman (n.9 ATP) e Berrettini (n.10 ATP).

Questi gli ipotetici quarti:

(1) Nadal - (5) A.Zverev

(3) Thiem - (6) Rublev

(7) Schwartzman - (4) Tsitsipas

(8) Berrettini - (2) Medvedev

IN TV - Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmetterà da domenica 2 a domenica 9 maggio ogni sera alle 23.00 (in replica alle ore 08.00 il giorno seguente) il “match of the day” del Masters 1000 di Madrid.

RISULTATI

“Mutua Madrid Open"

ATP Masters 1000

Madrid, Spagna

2 - 9 maggio, 2021

€2.614.465 - terra battuta

SINGOLARE

Primo turno

(14) Jannik Sinner (ITA) c. Guido Pella (ARG)

(8) Matteo Berrettini (ITA) bye

Fabio Fognini (ITA) c. (q)

Secondo turno

(8) Matteo Berrettini (ITA) c. vinc. Fabio Fognini (ITA) c. (q)

DOPPIO

Primo turno

Fabio Fognini/Diego Schwartzman (ITA/ARG) c. Karen Khachanov/Andrey Rublev (RUS)

QUALIFICAZIONI

Primo turno

Lorenzo Musetti (ITA) b. (14) Radu Albot (MDA) 63 64

Gianluca Mager (ITA) b. (9) Egor Gerasimov (BLR) 64 63

Marco Cecchinato (ITA) b. (5) Frances Tiafoe (USA) 76(4) 62

(7) Stefano Travaglia (ITA) b. (wc) Carlos Gimeno Valero (ESP) 57 61 75

Turno di qualificazione

Lorenzo Musetti (ITA) c. (wc) Carlos Taberner (ESP)

Gianluca Mager (ITA) c. Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Marco Cecchinato (ITA) c. Roberto Carballes Baena (ESP)

(7) Stefano Travaglia (ITA) c. (13) Pablo Andujar (ESP)

