Madrid: agli ottavi anche Medvedev e Tsitsipas

Daniil Medvedev raggiunge Carlos Alcaraz agli ottavi di finale di Madrid faticando molto più del previsto per tenere testa e battere il qualificato russo Alexander Shevchenko per 46 61 75. Il campione dell'US Open 2021 ha dovuto fare appello a tutte le sue risorse per difendersi dalle sfuriate del suo avversario, per rimontare nel corso del secondo set e per recuperare per due volte un break di svantaggio nel corso di un faticosissimo terzo set.

Due ore e 43 minuti molte intense per raccogliere, non solo gli ottavi di finale, ma anche la 300esima vittoria in carriera nel circuito principale dell'Atp.

"Ha giocato molto bene - ha detto Medvedev riferendosi a Shevchenko - e credo che salirà molto nei prossimi mesi in classifica mondiale. E' giovane e ha molto carattere. Quando sei giovane hai sempre tanto tempo per migliorarti, basta solo saper gestire il tempo. Lo conoscevo, mi sono allenato con lui, sa giocare molto bene, gli manca l'esperienza e la costanza, ma si farà".

Shevchenko ha iniziato alla grande andando subito in fuga per il 5-1, poi però Medvedev, senza tuttavia riuscire a recuperare completamente il set, si è rifatto sotto e nel secondo set è stato lui a volare avanti sul 5-0. La sfida si è decisa al terzo e Medvedev è stato paziente a recuperare prima da 0-2 e poi da 2-4 conquistando la gran parte degli scambi prolungati.

"Se devo giudicare la mia partita - ha detto Medvedev - penso di aver giocato abbastanza bene dalla fine del primo set fino alla conclusione. Sulla terra per me è sempre complicato iniziare le partite. Ho bisogno di più tempo per abituarmi a tutto quello che accade in campo. Nel terzo, è vero, ho rischiato, ma alla fine ho vinto e questa è l'unica cosa che conta. Rispondere bene è molto importante perché mette pressione al tuo avversario. Questo è quello che gli ha dato fiducia".

Medvedev, che ora un bilancio stagionale di 33 partite vinte e 4 perdute, attende agli ottavi di finale il connazionale Aslan Karatsev. L'ex numero 14 del mondo e semifinalista a sorpresa all'Australian Open 2021, ha superato per 63 46 63 l'australiano Alex De Minaur piazzando 40 vincenti e convertendo 3 palle break su 5 in 2 ore e 16 minuti di lotta.

Assalto ai top 10 fallito invece per Frances Tiafoe superato per 61 76 dall'argentino Pedro Cachin (67 Atp). L'unico spagnolo approdato agli ottavi nella parte bassa del tabellone è Bernabe Zapata Miralles (42) che ha battuto per 63 36 63 il russo Roman Safiullin. Nella parte alta invece di spagnoli ce ne sono ancora 3 (Alcaraz, Munar e Davidovich Fokina).

E Zapata Miralles attende agli ottavi Stefanos Tsitsipas che ha superato per 75 36 63 l'argentino Sebastian Baez.

Match tra alti e bassi ed equilibrio perfetto fino al 3 pari. Poi sul 4-3 Tsitsipas perde la misura del campo e il servizio. Beaz salva tre palle del contro break, poi spreca il primo set point mettendo in corridoio e infine capitola sulla quarta palla del contro break. Sul 5 pari è il greco a prendere ossigeno: fa il break e poi con una prima a uscire si procura il primo set point, trasformato poi dall'occhio di falco, il quale certifica il primo ace dell'incontro per il greco.

All'inizio del secondo set Tsitsipas subisce il break. Baez conferma il vantaggio fino alla conclusione del set. Il match non decolla, Tsitsipas stecca tantissimo e sbaglia molto consentendo a Baez di rimanere in gara fino al 4-3 del terzo set. Qui Baez commette il primo doppio fallo del match mandando il greco a servire per il match. Sul 5-3 però è il greco a commettere doppio fallo e a offrire la palla del contro break. L'ace al centro cancella la chance. Ma con un cross stretto di dritto l'argentino si procura una seconda palla break che però sfuma quando il rovescio tagliato di Baez finisce in rete. Con una prima a uscire a tre quarti di velocità Tsitsipas arriva al match point che però non trasforma sbagliando con un dritto lungolinea. Con un rovescio incrociato il greco torna a match point e questa volta lo trasforma. Il greco opta per un serve and volley, ma la risposta di Baez finisce in rete. Per il greco un solo punto in più del rivale (92 a 91) e un fardello di 40 errori gratuiti.

Si ferma invece la striscia di Dusan Lajovic, recente vincitore a Banja Luka: il serbo è stato eliminato per 67 63 63 dal lucky loser tedesco Jan-Lennard Struff.