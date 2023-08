Maestrelli contro Darderi, semifinale azzurra a Todi

Francesco Maestrelli e Luciano Darderi giocheranno la semifinale della parte bassa degli Internazionali Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. I due italiani, per poco rimasti fuori dalle qualificazioni degli US Open, hanno ritrovato il sorriso sui campi del Tennis Club Todi 1971. Nel match più atteso di giornata Maestrelli è stato capace di battere l’ex numero 1 del mondo junior Gabriel Debru con lo score di 7-6(4) 6-4. Sul Grandstand non ha avuto problemi Luciano Darderi, che contro un acciaccato Carlos Sanchez Jover, proveniente dalle qualificazioni, ha chiuso con un perentorio 6-0 6-1.

Nei suoi quindici anni il Challenger di Todi ha registrato il passaggio di tanti campioni. Al ricco elenco si potrebbe presto aggiungere Gabriel Debru, l’eliminazione ai quarti di finale è arrivata per mano di un ottimo Francesco Maestrelli, che a fine partita non ha perso occasione per elogiare il rivale transalpino: “Devo davvero fare i complimenti a Gabriel, un avversario giovane e veramente forte: farà tanta strada. Nonostante l’età ha un atteggiamento maturo ed in campo rovescio e servizio sono colpi da top player vero. La partita è stata complicata e ho dovuto tirare fuori il meglio di me”.

In semifinale ci sarà un rivale tennisticamente differente, ma la prima sfida da professionista contro Luciano Darderi si presenta come un altro impegno tosto. Arrivare in finale sarebbe fondamentale per entrambi, specialmente dopo la delusione per la mancata partecipazione alle qualificazioni degli US Open: “La settimana scorsa non è stata facile, mi è dispiaciuto saltare l’ultimo Slam della stagione e ho provato un po’ di delusione. Andare avanti questa settimana per me era molto importante e adesso contro Luciano mi aspetto una semifinale dura soprattutto a livello fisico”.

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

TABELLONE QUALIFICAZIONI