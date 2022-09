Maestrelli sfida Lestienne a Cassis

Francesco Maestrelli punta alle semifinali del “Cassis Open Provence by Cabesto”, torneo ATP Challenger (45.730 euro il montepremi) che si disputa su campi in cemento nella città marina della Provenza, a due passi da Marsiglia. Il 19enne toscano, attualmente posizionato al n.205 nel ranking mondiale, trova al di là della rete un ostacolo importante: la testa di serie n.1 Constant Lestienne, n.75 ATP, non ci sono precedenti.

Al secondo turno il pisano ha battuto in rimonta il britannico Ryan Peniston (n.140 ATP, protagonista quest'anno nella stagione su erba) col punteggio di 46 75 61 in 2 ore e 27 minuti di gioco, è stato il loro primo scontro.

Con i punti conquistati a Cassis, Maestrelli è sicuro di segnare il proprio best ranking la prossima settimana, per la prima volta in carriera nei primi 200 del mondo. Francesco è stato protagonista alle qualificazioni di US Open, dove è arrivato ad un passo dal main draw, quindi è sceso in campo a Maiorca la scorsa settimana, sconfitto al primo turno.

Il torneo transalpino, organizzato presso lo Sporting Club des Gorguettes, è giusto alla quarta edizione, dopo l'assenza nel 2020 per colpa della pandemia. Nell'albo d'oro sono presenti tre tennisti francesi: Enzo Couacaud primo vincitore nel 2018, quindi Jo Wilfried Tsonga nel 2019 e Benjamin Bonzi.

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

DOPPIO

QUALIFICAZIONI