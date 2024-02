Main draw Dubai: Paolini sorteggiata contro Haddad Maia

In attesa della conclusione delle qualificazioni Jasmine Paolini è l’unica azzurra al via nel “Duty Free Tennis Championships”, secondo WTA 1000 della stagione dotato di un montepremi complessivo di 3.211.715 dollari, che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.24 WTA (“best” eguagliato), non troppo fortunata nel sorteggio, ha “pescato” la brasiliana Beatriz Haddad Maia, n.14 del ranking ed 11 del seeding: “Jas” ha vinto in tre set entrambe le sfide precedenti con la 27enne mancina si San Paolo, regina delle maratone, disputati nei quarti dell’ITF da 25mila dollari di Clermont-Ferrand nel 2016 ed al primo turno del WTA di Pechino lo scorso anno.

In prospettiva la tennista toscana potrebbe trovare al secondo turno la canadese Fernandez (che debutta contro una qualificata), negli ottavi la greca Sakkari, ottava testa di serie, e nei quarti Rybakina, quarta favorita del seeding.

A guidare il seeding è numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek, davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka (n.2 WTA), al rientro nel tour tre settimane dopo il secondo trionfo consecutivo all’Australian Open. Assente la campionessa in carica, la ceca Barbora Krejcikova, nuovamente infortunata.

Al turno decisivo delle qualificazioni sono in corsa due azzurre. Lucia Bronzetti, n.56 WTA e sesta testa di serie, vincitrice all’esordio in due set contro la ceca Martincova, n.150 del ranking, affronta la giapponese Nao Hibino, 29enne di Haichi, n.93 WTA, già sconfitta al turno decisivo delle “quali” dell’Australian Open 2023.

Sara Errani, n.94 del ranking, trionfatrice a Dubai nel 2016, dopo il netto successo all’esordio sulla turca Oz, n.234 del ranking, in tabellone come “alternate”, deve vedersela con la cinese Xiyu Wang, n.62 WTA ed ottava testa di serie, che l’ha battuta in tre set negli ottavi di Acapulco nel 2020.

Nulla da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto. La 23enne di Fermo, n.55 WTA e quinta testa di serie delle “quali”, dopo aver lasciato solo tre giochi al primo turno alla turca Zeynep Sonmez, n.183 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, nel turno decisivo ha ceduto 46 75 62, dopo quasi due ore e un quarto di lotta, alla statunitense Bernarda Pera, 29enne di origini croate, n.83 WTA, che ha messo a segno il quarto successo in cinque sfide con l’azzurra (la marchigiana è riuscita a batterla solo nei quarti ad Hobart 2023). Per Cocciaretto è la quinta sconfitta in stagione (su cinque) dopo aver vinto il primo set.

