Manama: Fognini e Buldorini avanti, fuori Giannessi

Fabio Fognini (103) e Peter Buldorini (1123) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger del Bahrein di Manama (164.000 $ di montepremi sul cemento). Fognini ha battuto per 61 61 l'idolo locale Yusuf Qaed (senza ranking Atp), il qualificato Buldorini invece ha avuto via libera dal ritiro del britannico Ryan Peniston (207). L'azzurro era sotto 4-2 nel corso del primo set quando l'avversario si è infortunato.

Fuori invece Alessandro Giannessi (234), superato per 63 61 dal bosnicao Damir Dzumhur (testa di serie numero 7 e numero 160 del mondo).

Agli ottavi Buldorini è atteso dalla vecchia gloria francese Richard Gasquet (130), mentre Fognini sfida il giordano Abdullah Shelbayh (187).

