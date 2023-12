Mancano sette giorni al ritorno in campo di Rafa Nadal

Darsi una chance per poter tornare ad essere competitivi. E' stato il mantra che in questo anno di assenza è andato ripetendosi Rafa Nadal. Tanta pazienza, tanta fiducia, tanto lavoro. Con all'orizzonte la sfida di provare a mettere di suo pugno la parola fine alla sua carriera senza cedere a un infortunio il privilegio di intestarsela.

Ora che undici mesi son passati, necessari a Rafa per guadagnarsi la sua chance, l'Atp250 di Brisbane, torneo al via tra meno di una settimana che segnerà il suo ritorno in campo, più che una ricompensa assomiglia ad una prima tappa verso un ignoto - parola di Nadal - da lui mai esplorato prima in cui alle sensazioni rassicuranti da lui maturate in queste ultime settimane si sommeranno nuovi dubbi e nuove riflessioni. Decifrarle aiuterà Rafa a darsi quelle risposte che è andato cercando in tutto questo tempo: competitività, soddisfazioni, carriera.

Rafa Nadal training & looking comfortable on the court.



His return to tennis will be the story of 2024.



Obviously, no one knows what to expect regarding his health.



But we can always expect him to give it everything he has.



Let’s go. ??????



pic.twitter.com/r19HrrvbLF

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 7, 2023

A giudicare da quanto detto da chi in questi mesi, specialmente nelle ultime settimane, quelle in cui il maiorchino ha aumentato i carichi di lavoro e il tempo trascorso in campo durante le sessioni di allenamento, pare che dubbi non ce ne siano. Rafa sta bene, è pronto e competitivo, e resterà un osso duro da battere per molti.

La fiducia sul suo ritorno in attività trapelò ai primi di novembre. E a diffonderla fu suo zio Toni, figura fondamentale nella formazione sportiva del nipote: "Penso che ci sarà agli Australian Open 2024. Ovviamente mio nipote vuole essere cauto, è quello che sta facendo. Ogni giorno fa un piccolo miglioramento. Il tennis è uno sport di alto livello - aggiunse ancora Toni - ed è quasi obbligatorio convivere con il dolore, perché porti il tuo corpo al limite. e farlo, può portarti ad avere questi problemi".

De mi anuncio del viernes… algunas explicaciones esta semana. Aquí la primera:

???? Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas. Me ha causado miedo querer anunciar algo sin estar seguro al 100%…

???? Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me… pic.twitter.com/vHnDSQzBCx

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 4, 2023

Sciolta infine la riserva a metà novembre, al coro si aggiunsero altre voci, più o meno vicine all'entourage dello spagnolo. La più accreditata delle quali fu quella del suo attuale coach Carlos Moya: "E' praticamente pronto per andare in Australia e provarci" - disse, rassicurando come "a poco a poco siamo riusciti a progredire e i problemi sono stati gradualmente risolti".

Hola a todos. Aquí tenéis más información tras el anuncio del viernes:

???? Ha sido un año largo…

???? Claro que ha habido muchas dudas, claro que habido momentos que parecía imposible…

???? Estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea,… pic.twitter.com/XAz8EoltDf

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 6, 2023

Infine sono arrivati anche i pareri dei colleghi con cui Nadal ha raffinato la sua preparazione in queste ultime settimane. Il primo fu il francese Arthur Fils, cui l'invito di unirsi a lui per una serie di allenamenti presso la sua Accademia arrivò proprio al termine delle Atp Next Gen Finals. "Speriamo mi lasci vincere qualche punto", aveva commentato ironico il francese prima di imbarcarsi, salvo poi confindare a Ivan Ljubicic "di aspettarsi grandi cose da Nadal" e che "il livello a cui l'ho visto allenarsi era davvero alto".

Arthur Fils says Rafael Nadal is IN GREAT SHAPE



This is what Ivan Ljubicic reveals:

"Nadal? Arthur Fils wrote to me to tell me that he was playing at a very high level. I always expect great things from Rafa."



(via @Gazzetta_it) pic.twitter.com/YApEMGDP70

— We Are Tennis (@WeAreTennis) December 15, 2023

L'ultima conferma è arrivata invece da un altro francese, Richard Gasquet (contro cui Nadal detiene il record di ben 18 successi consecutivi) con cui il detentore di 22 Slam in carriera si è allenato in Kuwait: "Non ho dubbi che Nadal tornerà ad essere competitivo. Mi ha detto che gli è servito un po' di tempo, ma ho avuto l'impressione che non accusasse più alcun dolore".

Gasquet ha poi raffinato la sua riflessione: "All'inizio ci vorrà del tempo, ma tornerà competitivo, non ci sono dubbi: non so se accadrà in Australia, a marzo o ad aprile. Vincerà partite di sicuro. Abbiamo svolto una sessione di tre ore e questo è tutto quel di cui c'era bisogno".

?? @RafaelNadal & @Struffitennis ?? pic.twitter.com/PnFzyHiiXM

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) December 18, 2023

Ancora pochi giorni e finalmente lo scopriremo. Il n.663 del mondo ci ha rallegrato la giornata, titolava Marca il primo dicembre, giorno in cui Rafa indicò data e sede del suo rientro. Adesso non resta che capire per quanto continuerà a farlo.

