Marcus Daniell e l'altruismo efficace: l'ATP lo premia

Mettere in contatto sportivi e donatori con le organizzazioni benefiche. E' l'importante obiettivo della High Impact Athletes, organizzazione fondata nel novembre 2020 dal doppista neozelandese Marcus Daniell, premiato per questo con l'Arthur Ashe Humanitarian Award dell'ATP.

Bronzo olimpico in doppio in carriera, Daniell ha guadagnato poco più di un milione di dollari di montepremi in carriera. Ma già dal primo anno nel circuito maggiore, il 2015, si è impegnato in progetti di solidarietà.

Daniell è diventato presto un sostenitore del cosiddetto "Altruismo efficace", filosofia che si promette di usare prove e ragionamenti scientifici per rispondere alla domanda: "Come potrei fare la più grande differenza possibile?".

Una delle risposte, ha spiegato il neozelandese nell'articolo che ha scritto per il sito ATP pubblicato dopo l'annuncio del premio, è stata "guadagnare per dare. Più riuscivo a ricavare dal tennis, più avrei potuto fare del bene a persone che di quei soldi avevano bisogno 50 mila volte più di me" ha scritto.

Per questo si è imposto di devolvere il 10% dei suoi guadagni alle "più efficaci organizzazioni benefiche per il resto della mia vita, e non mi sono mai sentito meglio".

Il 30 novembre dello scorso anno ha deciso di fondare la High Impact Athletes per portare lo strumento dell'altruismo efficace anche nel mondo dello sport. L'organizzazione devolve interamente i proventi delle donazioni per aiutare una serie di campagne e progetti contro la fame, la povertà o le malattie nelle zone più povere del mondo, per la tutela dell'ambiente e degli animali.

"Dobbiamo essere estremamente seri quando scegliamo le organizzazioni da finanziare, perché alcune possono avere un impatto mille volte maggiore di un'altra". Il suo obiettivo è coinvolgere più sportivi possibile. Nel solo mondo del tennis, giocatori come il tedesco Jan-Lennard Struff e il britannico Joe Salisbury hanno donato almeno il 2% dei loro guadagni. Inoltre, la HIA ha ricevuto donazioni anche da parte di Stefanos Tsitsipas, Rajeev Ram, Jordan Thompson, Gabriela Dabrowski, Christina McHale, solo per citarne alcuni. "E' come una palla di neve" ha detto Daniell, "più diventa grande e più impatto avremo nel mondo".