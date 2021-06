Maria Sakkari nella storia, con lo spirito di Sparta

Dopo i complimenti di Andy Murray e Andy Roddick, Iga Swiatek esce di scena. La campionessa in carica del Roland Garros, imbattuta da undici partite, cede 64 64 contro Maria Sakkari, numero 18 del mondo. La sua prima semifinale Slam raddoppia la gioia per il percorso di Stefanos Tsitsipas, con cui sogna di conquistare una medaglia olimpica a Tokyo in doppio misto.

Costante nel suo percorso di miglioramento, Sakkari ha debuttato in uno Slam allo US Open del 2015. Ha vinto la sua prima partita in un major all'Australian Open, nel 2016. A Melbourne ha ottenuto anche la prima qualificazione al terzo turno (2017) e agli ottavi (2020) in uno Slam. Prima di questo Roland Garros, in un major non aveva mai raggiunto i quarti.

In settimana si era allenata con Iga Swiatek, con cui condivide la scelta di un coach decisamente giovane per gli standard del tennis del più alto livello. La greca lavora infatti con Tom Hill, 26 anni; la polacca, invece, con il 28enne Piotr Sierzputowski, che ha definito uno dei suoi amici più stretti nel circuito.

"Adesso Maria comprende meglio il suo gioco, capisce quali colpi utilizzare e in quali momenti - ha detto, come riporta L'Equipe . E' importante che si concentri sui suoi punti di forza e su come sfruttarli al meglio". Contro Swiatek, ha scelto una strategia chiara: attaccare il dritto, con cui la polacca ha realizzato quindici vincenti sui diciassette totali, ma ha anche commesso 14 errori forzati e 17 gratuiti.

Sakkari ha provato diversi sport prima di approdare al tennis, dal volley al nuoto, dal karate all'atletica. Ha capito da subito di aver bisogno di esprimersi in una disciplina individuale, e ha finito con l'avvicinarsi naturalmente allo sport praticato da sua madre, Angeli Kanellopoulou, arrivata alla posizione numero 43 nel ranking WTA nel 1987.

La madre non l'ha in alcun modo spinta, né al contrario trattenuta. L'ha lasciata libera di scegliere. Ha scelto come iniziare, ha scelto di espatriare in Spagna a 18 anni per seguire un desiderio di perfezionamento capace di soddisfare il suo spirito competitivo. "Sono cresciuta nell'atmosfera del tennis grazie a mia madre, che in campo era una lottatrice - ha detto -. Mio padre viene da Sparta. Se in campo non combatto, mi sento vuota".

Andar via è una decisione comprensibile, che la famiglia ha avallato. "Non abbiamo una grande cultura tennistica in Grecia - ha ammesso prima dei quarti di finale - e non riuscivo a trovare un coach che potesse aiutarmi a entrare in Top 100. Volevo essere più indipendente, prendere in mano la mia vita. Avevo bisogno di un cambiamento".

Contrariamente a Swiatek, che comunica leggerezza attraverso il suo modo di stare in campo, di muoversi e di portare i colpi, Sakkari gioca più di forza. Ma il differente lavoro che c'è dietro, necessario ad esaltare le sue qualità, non le pesa.

"Adoro passare il tempo in palestra a lavorare, mi sento bene quando mi alleno duramente, la parte atletica è una parte importante del mio gioco" racconta Sakkari, che ha nel suo tennis energico un tratto distintivo almeno quanto lo chignon con cui tiene legati i capelli.

Con quel suo stile unico, ha completato una prima volta storica. Al Roland Garros, infatti, nessuna delle quattro semifinaliste (Barbora Krejcikova, Sakkari, Anastasia Pavlyuchenkova e Tamara Zidansek) era mai arrivata così avanti in uno Slam. Nell'era Open non era mai successo a Parigi. E' accaduto una volta sola in questo arco di tempo, nel 1978, all'Australian Open.