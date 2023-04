Marrakech: Carballes Baena affronta la rivelazione Muller per il trofeo (live ora in tv)

Un match per il titolo a sorpresa, un finale tutto da scrivere tra le due rivelazioni del "Grand Prix Hassan II" 2023: Roberto Carballes Baena e Alexandre Muller si affrontano nell'atto conclusivo dell'ATP 250 di Marrakech (terra rossa, montepremi 630.705 euro).

"Non so perché, ma ogni volta che vengo qui gioco il mio tennis migliore" ha detto lo spagnolo n.82 ATP dopo la vittoria in semifinale per 26 64 62 Daniel Evans (n.32 del mondo), che gli ha garantito il suo secondo miglior risultato sulla terra marocchina dopo le semifinali del 2014 e il primo successo su un Top 35 del 2023. Carballes Baena punta adesso al secondo titolo dopo il successo arrivato nell'unica altra finale ATP a Quito, in Ecuador, nel 2018 che sarebbe anche il secondo trionfo in carriera a Marrakech dopo quello che ha aperto la personale bacheca dei trofei Challenger.

In questo torneo il 30enne di Tenerife ha ritrovato sorriso e spirito battagliero, eliminando al primo turno la testa di serie numero 5 Cressy e ai quarti la numero 4, Tallon Griekspoor. Dall'altra parte della rete ci sarà per la seconda volta in carriera il francese Muller, che ha già battuto al primo turno del Roland Garros 2019.

Il tennista di Poissy è la grande rivelazione di questo torneo, un numero 126 del mondo che aveva battuto nei quarti Lorenzo Musetti e in semifinale Pavel Kotov (n.114) per 76(3) 75. Giunto alla prima finale ATP in carriera, Muller punta a diventare il primo giocatore fuori dai Top 100 a vincere un titolo ATP nel 2023, e il terzo a centrare il primo trofeo in carriera quest'anno dopo Griekspoor (Pune) e Yibing Wu (Dallas).

Ma comunque vada la finale, il 26enne transalpino è già certo di entrare per la prima volta in carriera tra i primi 100 giocatori nel mondo grazie a un balzo di ben 30 posizioni nel ranking.

