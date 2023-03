Martina Trevisan ai quarti di finale a Miami

Roma, 27 mar. (askanews) - Martina Trevisan, nel "Miami Open presented by Itaù" ha conquistato per la prima volta in carriera l'accesso ai quarti di finale di un WTA 1000.La 29enne mancina di Firenze, n.24 del ranking e n.25 del seeding, ci è riuscita battendo 63 63 la lettone Jelena Ostapenko, n.22 WTA e 24esima testa di serie, già finalista nel 2018 del torneo dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di NFL) e che SuperTennis trasmette in diretta e in esclusiva. A dieci anni di distanza da Sara Errani e Roberta Vinci, la tennista toscana diventa la sesta italiana ad approdare tra le migliori otto giocatrici a Miami aggiungendosi anche a Raffaella Reggi (1989), Silvia Farina (1998) e Tathiana Garbin (2007).Questo risultato proietta inoltre Trevisan virtualmente al 20esimo posto della classifica WTA, che migliorerebbe così il suo best ranking al n.21 raggiunto ad inizio stagione.