Masters 1000 Montreal, il tabellone; Medvedev verso Kyrgios, subito Shapovalov-De Minaur

Daniil Medvedev inizierà il suo percorso al National Bank Open Presented by Rogers, edizione 2022 di uno dei tornei più antichi del mondo, contro Nick Kyrgios o Sebastian Baez. Non certo un inizio comodo per il moscovita, che punta a diventare l'ottavo numero 1 del mondo in carica nell'albo d'oro del torneo dopo Bjorn Bjorg (1979), John McEnroe (1984-85), Ivan Lendl (1987-89), Andre Agassi (1995), Roger Federer (2004, 2006), Novak Djokovic (2011, 2016), Rafael Nadal (2018). La testa di serie numero 2, che godrà di un bye come tutti i primi otto del tabellone, è Carlos Alcaraz dopo il forfait di Nadal per i problemi agli addominali dopo Wimbledon. Lo spagnolo esordirà contro Vasek Pospisil o Tommy Paul.

L'edizione 2022 andrà in scena dall'8 al 14 agosto allo Stade IGA a Montreal, dove si gioca dal 1997. Fino al 1995 (allora si giocava in Quebec negli anni dispari, poi il lockdown ha invertito le cose) il torneo si giocava nel vecchio impianto al Jarry Park, abbattuto e ricostruito per far posto al nuovo impianto. Andre Agassi, diventato per la prima volta numero 1 del mondo ad aprile di quell'anno, superò in due set Jeff Tarango, Daniel Vacek, MaliVai Washington e Mats Wilander. E nella sua ottava finale dell'anno, riuscì a battere l'arci-rivale Pete Sampras 36 62 63 festeggiando così davanti a 10 mila spettatori la 400ma vittoria in carriera. Poi si inginocchiò e scrisse "Bye bye" sul cemento.

Auger-Aliassime dalla parte di Medvedev, Tsitsipas da Alcaraz: il tabellone del Masters 1000 Montreal

Vediamo allora in dettaglio il tabellone del torneo su cui SuperTennis aprirà una doppia speciale finestra in chiaro con la differita di due match a giornata, alle 9 e alle 15 della mattina successiva.

Primo quarto

Nel quarto di Daniil Medvedev si ritrovano alcuni dei primi turni più interessanti del tabellone. Il numero 1 del mondo non è stato certo fortunato. Se dovesse battere Kyrgios o Baez, infatti, al terzo turno potrebbe incontrare Shapovalov, che si annunciò proprio a Montreal battendo Nadal nel 2017, o de Minaur, protagonisti di un primo turno deluxe. Tra i possibili avversari di Medvedev c'è anche il bulgaro Grigor Dimitrov tornato a esprimersi ad alti livelli a Washington.

La seconda testa di serie più alta in questo quarto è il polacco Hubert Hurkacz che all'esoedio avrà di fronte Stan wawrinka o Emil Ruusuvuori: nella sua sezione occhio al vincente del primo turno tra Schwartzman e Davidovich Fokina.

Secondo quarto

Il secondo quarto è presidiato da Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime, teste di serie numero 4 e 6 del tabellone. Nell'ottavo del norvegese anche lo spagnolo Roberto bautista Agut, quindicesimo favorito del tabellone, e il finalista di Atlanta Jenson Brooksby che debutterà contro Alexander Bublik, una sfida che promette spettacolo e colpi imprevedibili.

Nella sezione del canadese, l'altra testa di serie è il britannico Cameron Norrie atteso però da un esordio tutt'altro che banale contro Brandon Nakashima.

Terzo quarto

Stefanos Tsitsipas, intervenuto in elegantissimo abito bianco nella diretta post-sorteggio sui canali social ufficiali dell'evento, e Jannik Sinner si potrebbero scontrare nel primo quarto della parte bassa. L'azzurro deve attendere la fine delle qualificazioni per attendere il suo primo avversario. Ma sa che per arrivare ai quarti potrebbe dover superare uno tra Pablo Carreno Busta e Matteo Berrettini, avversari al primo turno.

Reilly Opelka, Gael Monfils e lo specialista del serve and volley Maxime Cressy possono invece complicare la strada del greco.

Ultimo quarto

Carlos Alcaraz e Andrey Rublev figurano come i giocatori meglio classificati nell'ultimo quarto del tabellone. Nell'ottavo di tabellone di Rublev c'è anche Andy Murray che ha ottenuto una wild card. L'ex numero 1 del mondo incontrerà Taylor Fritz, reduce dal ritiro a Washington, in un primo turno tra i più attesi del torneo. Anche il derby croato Cilic-Coric e Cerundolo-Khachanov, potenziali avversari di Alcaraz dal terzo turno in poi, non sfigurano.

GLI OTTAVI TEORICI

[1]Daniil Medvedev vs [16]Grigor Dimitrov (BUL)

[12]Diego Schwartzman (ARG) vs [8]Hubert Hurkacz (POL)

[4]Casper Ruud (NOR) vs [15]Roberto Bautista Agut (ESP)

[9]Cameron Norrie (GBR) vs [6]Felix Auger-Aliassime (CAN)

[7]Jannik Sinner (ITA) vs [11]Matteo Berrettini (ITA)

[14]Reilly Opelka (USA) vs [3]Stefanos Tsitsipas (GRE)

[5]Andrey Rublev vs [10] vs Taylor Fritz (USA)

[13]Marin Cilic (CRO) vs [2]Carlos Alcaraz (USA)



I PRIMI TURNI PIU' INTERESSANTI

Sebastian Baez (ARG) vs Nick Kyrgios (AUS)

Denis Shapovalov (CAN) vs Alex de Minaur (AUS)

Alexander Bublik (KAZ) vs Jenson Brooksby (USA)

[9]Cameron Norrie (GBR) vs Brandon Nakashima

Pablo Carreno Busta vs [11]Matteo Berrettini (ITA)

Andy Murray (GBR) vs [10]Taylor Fritz (USA)

[13] Marin Cilic (CRO) vs Borna Coric (CRO)