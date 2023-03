Matteo Berrettini centra i quarti ad Acapulco, finisce il sogno di Jacopo

Prosegue la marcia di Matteo Berrettini che centra i quarti all'ATP 500 di Acapulco, il suo primo torneo dopo la sconfitta contro Andy Murray al primo turno dell'Australian Open.

L'azzurro ha sconfitto 63 63 lo svedese Elias Ymer, numero 178 del mondo, che inseguiva il terzo e più prestigioso quarto di finale in carriera, ma ha perso per la diciannovesima volta su venti partite giocate contro un Top 35. Berrettini l'aveva battuto in due set anche nei due precedenti confronti diretti, nelle qualificazioni a Budapest, sulla terra rossa, nel 2018, e l'anno scorso sul veloce indoor a Bologna nella fase a gironi delle Davis Cup Finals.

Nei quarti, incontrerà Holger Rune, numero 10 del mondo, che ha dominato 60 62 il portoghese Nuno Borges, numero 85.



Finisce invece il sogno di Jacopo Berrettini che ha superato le qualificazioni e vinto il suo primo match ATP contro il tedesco Oscar Otte, che si è ritirato a metà del terzo set. Il minore dei fratelli Berrettini, numero 842 del mondo ma sicuro di rientrare tra i primi 500 la prossima settimana, si è arreso 61 60 contro l'australiano Alex De Minaur che al primo turno aveva dominato il diciassettenne Pacheco Mendez, wild card messicana anche lui al secondo match ATP in carriera.

Il difficile inizia adesso per l'australiano, che se la vedrà con il giapponese Taro Daniel capace di sorprendere Casper Ruud, numero 4 del mondo. Il trentenne, numero 125 del mondo che nel 2018 riuscì a battere a Indian Wells Novak Djokovic allora numero 13 ATP, ha salvato due match point prima di completare il suo primo successo contro un Top 10. "Inizio a sentire queste vittorie sempre più mie, credo di aver giocato ad alto livello" ha detto Daniel dopo il 75 26 76(5) che lo proietta per la prima volta ai quarti di un torneo ATP nel 2023.

Fritz-Tiafoe, derby USA per la semifinale

Il nuovo status di Top 5 motiva Taylor Fritz, primo statunitense a salire così tanto nel ranking ATP dai tempi di Andy Roddick. Sul Centrale della Arena GNP Seguros, nuova casa dell'Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC (questo il nome ufficiale del torneo), Fritz ha regolato 64 64 il canadese Denis Shapovalov, che pure ha vinto otto dei primi nove punti giocate al servizio. Ma il suo tennis continua ad essere troppo discontinuo, soprattutto contro avversari come Fritz che ha perso solo un punto quando ha messo in campo la prima al servizio in tutto il match.

Oggi numero 30 del mondo, la sua posizione più bassa in classifica dall'ottobre 2019, Shapovalov è così scivolato verso la ventunesima sconfitta in 24 partite contro un Top 5.

Fritz, finalista ad Acapulco nel 2020, incontrerà nei quarti Frances Tiafoe, numero 15 del mondo, che ha battuto in tutti gli ultimi cinque scontri diretti (5-1 il bilancio), l'ultimo nella finale di Tokyo del 2022. Se dovesse continuare la serie, vincerebbe anche il sesto derby consecutivo contro uno statunitense, il secondo nel torneo dove ha eliminato al primo turno John Isner in tre set.

Tiafoe ha superato 62 76 il 41enne Feliciano López, che in caso di successo sarebbe diventato il più anziano giocatore nei quarti di finale di un torneo ATP dal 1995 quando Jimmy Connors ci arrivò a Halle a 42 anni.