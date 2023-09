Medvedev guarda subito a Nole: “Servirà il mio miglior match di sempre”

Un miracolo? Più o meno. Perché a nemmeno due mesi da una sconfitta a Wimbledon in tre set, in un duello nel quale era apparso senza armi per contrastare il rivale, Daniil Medvedev ha stravolto tutto a New York e contro Carlos Alcaraz ha vinto lui, prendendosi la terza finale Slam nella Grande Mela e rifilando allo spagnolo una delle primissime vere delusioni della sua giovane carriera. “Per tutti i quattro set – ha detto il russo in conferenza stampa – ha giocato alla grande. Sapevo di dover fare il 110%, e ci sono riuscito nei tre set che ho vinto. Nel terzo, invece, ho fatto solo il 100% e ci siamo accorti che contro Carlos non è sufficiente. Ho giocato davvero bene, trovando buone soluzioni nei momenti importanti. Sono estremamente felice, ma il torneo non è ancora finito. Domenica c’è Djokovic: ogni volta che lo affronto è più forte di quella prima. Dovrò giocare la mia miglior partita di sempre per avere chance di batterlo”.



“Per la mia fiducia – ha spiegato – questa vittoria è molto importante. Allo stesso tempo, se dovessi perdere domenica, me ne andrei da New York terribilmente dispiaciuto, seppur al termine di un grande torneo. Il tennis è così. Spero di avere davanti a me ancora tanti anni di carriera, per fare altre grandi cose nei palcoscenici più importanti al mondo. Quando sai di poter raggiungere certi risultati, ne vuoi ancora e ancora. La cosa più importante è essere in grado di usare l’esperienza delle volte precedenti, ma cercando di dimenticarsi di come è andata le volte precedenti e pensare solo alla nuova opportunità”.



“Allo Us Open, non so bene perché, tendo a giocare un tennis più aggressivo e veloce che altrove, servo bene, mi trovo bene. Credo che la velocità del campo sia perfetta per il mio stile. Quest’anno sul cemento all’aperto ero arrivato in finale anche a Indian Wells, ma in condizioni di gioco completamente diverse. Ho vinto delle buone partite, ma appena sono arrivato contro Carlos (in finale perse 6-3 6-2, ndr), non ho avuto chance. Perché in quelle condizioni non posso giocare il tennis che voglio. Sicuramente per me è meglio Miami, dove le condizioni sono più simili a qui. Oggi avevo un piano, ma ce l’avevo anche nelle due sfide precedenti contro di lui e non aveva funzionato. La rapidità del campo mi ha aiutato a cambiare le cose. Sono felice di essere riuscito a entrare nella sua testa e conquistare la finale”.

NOVAK DJOKOVIC

“Vincere in tre set – ha detto Nole, che da lunedì tornerà numero uno del mondo – è stato molto importante. Tutto nel mio tennis ha funzionato molto bene, almeno fino al 4-2 del terzo set. Poi le cose sono iniziate a cambiare. Ho servito per il match e ho perso il servizio, il mio avversario ha avuto un set-point. Ho smarrito un po’ il ritmo e alla fine non è stato facile, col pubblico che ha iniziato a fare la sua parte. Sono molto contento di aver chiuso lì la partita, evitando un quarto set contro un avversario difficile, molto potente e dal grande servizio. È difficile prevedere il suo tennis, ma sono stato bravo a rimanere sempre presente, calmo e concentrato sul mio piano di gioco, per provare a essere solido da fondo campo e portarlo fuori dalla sua zona di confort”.



“Se guardiamo a come ho servito – ha detto ancora – credo sia stato il miglior match del mio torneo, il che è stato molto importante perché affrontavo un grande servitore. Sapevo che avrei avuto qualche chance nei suoi turni di battuta, ma era comunque importante cercare di trovarmi al meglio nei miei e mantenere alta la percentuale di prime palle, così da non dargli molte possibilità di attaccare la mia seconda. L’ho fatto molto bene, almeno per due set e mezzo. Col tetto chiuso, inoltre, c’è meno umidità e la qualità del tennis ne guadagna”.



“A 36 anni gioco un’altra finale Slam – ha continuato – e non posso prevedere se sarà l’ultima oppure no. Quindi cercherò di godermi l’opportunità di conquistare un altro titolo Slam, di più rispetto magari a quanto facessi dieci anni fa, quando sapevo di avere ancora davanti a me tanti anni di carriera. Non so per quanto ancora avrò la possibilità di giocare tutti gli Slam nello stesso anno (26-1 il suo bilancio nel 2023, ndr), quindi sono consapevole dell’importanza di questa occasione. Tuttavia, cercherò di pensare alla sfida di domenica come se fosse solamente un altro incontro, con l’obiettivo di vincerlo”.

CARLOS ALCARAZ

“Ho iniziato il match molto bene – ha detto –, ma dal 3-3 del tie-break del primo set mi sono perso. Ho giocato male 3 o 4 punti, buttando via quando di buono fatto per 50 minuti. Ho fatto fatica a gestire quella situazione e nel secondo set non ho praticamente giocato. Daniil è stato bravo e per me è stata dura rientrare in partita. Questi match possono capitare, anche se mi sento un giocatore migliore rispetto a prima e anche se sono maturato. Lui ha giocato alla grande e io non ho saputo trovare una soluzione”.



“Pensavo di essere maturo a sufficienza per poter trovare una soluzione anche in una giornata così, ma questo match mi fa cambiare idea. Lo sono meno di quanto pensassi, quindi devo imparare da questa sconfitta. Certi match aiutano a migliorare e questo è uno di quelli”.



BEN SHELTON

“Queste due settimane – ha raccontato – rimangono ottime per me: ho tante cose positive da portarmi via da New York che mi sono tornare utili già dai prossimi tornei. È stato un vero piacere giocare l’ultimo Slam dell’anno qui, davanti al pubblico americano. Qualcosa di speciale. La semifinale non è andata come avrei desiderato, e di alcuni aspetti sono dispiaciuto. Ma allo stesso tempo ci sono tante altre cose di cui posso essere felice e non vedo l’ora di tornare a lavorare per ripresentarmi più forte”.



“Anche la sconfitta di stasera – ha continuato – è uno step in avanti nella mia carriera. Ho obiettivi a lungo termine, quindi le partite perse non sono un problema. Fa tutto parte del percorso. C’è un po’ di delusione, perché sono un ragazzo molto competitivo e ogni sconfitta fa male. Ma da questo torneo esco con grandi motivazioni, per fare ancora meglio in futuro”.