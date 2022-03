Medvedev: 'Il numero 1 non è un'ossessione'

La corona da numero 1 del mondo vacilla anche nel circuito maschile. Novak Djokovic non c’è e Daniil Medvedev ha la possibilità di scavalcarlo nuovamente, ma solo raggiungendo almeno la semifinale.

DANIIL MEDVEDEV

“Mi sto allenando duramente – ha sottolineato il russo – cercando di apportare dei correttivi nel mio gioco. Ho voglia che le cose vadano meglio rispetto a Indian Wells ma nei Masters 1000 si affrontano sempre avversari duri da battere. Tornare in vetta? È importante, certo, ma non è un’ossessione. Non ci perdo il sonno. Conosco la matematica e ho fatto i miei calcoli, ovviamente, ma il vero obiettivo è quello di dare sempre il massimo in partita e negli allenamenti. In California non ho giocato bene, ecco perché ho perso e non sono più numero 1. Se riuscirò ad invertire la rotta avrò la possibilità di recuperare. Numero 2 o numero 5 che sia, a me interessa dare tutto”.

I campi lenti rendono le cose più complicate al campione in carica degli US Open. “Ero conscio del fatto che ad Indian Wells non avrei trovato le migliori condizioni. La superficie è lenta, è vero, ma dal dire questo a paragonarla alla terra battuta ce ne passa. Appena arrivato in Florida mi sono sentito indietro sotto alcuni punti di vista e insieme al mio allenatore abbiamo cercato di capire cosa andare a modificare. Dopo essere stato eliminato, in California, ho scelto di allenarmi su altri campi rispetto a quelli del torneo e ho notato subito la differenza. Adesso non ho voglia di condividere i miei segreti ma abbiamo fatto degli aggiustamenti significativi, mi sento pronto”.

Secondo il ministro dello sport britannico Nigel Huddleston, agli atleti russi dovrebbe essere richiesto di dimostrare la loro contrarietà all'invasione dell'Ucraina voluta dal presidente Vladimir Putin per poter giocare a Wimbledon. “Le regole cambiano da torneo a torneo – ha ribadito Medvedev – e anche per questo cerco di viverne uno dopo l’altro. Amo il tennis e in questo momento sono qui, a Miami, felice di promuovere lo sport nel mondo. Dopo Miami giocherò a Montecarlo quindi su Wimbledon, al momento, non ho nulla da dire”.

Il conflitto tra Russia ed Ucraina prosegue, coinvolgendo atleti da ogni parte del globo. “Ognuno di noi sa cosa sta accadendo, è impossibile ignorarlo. Come sapete io sono per la pace, vorrei che tutti nel mondo si sentano bene e al sicuro, ma nessuno sa cosa succederà domani. Il presidente di un Paese potrebbe svegliarsi e dire ‘Non vogliamo più che si giochi a tennis qui’, avrebbe il diritto di farlo. La vita è così. Parlare di cosa sia giusto e cosa no è molto difficile”.

Intanto sull’Hard Rock Stadium torna a brillare la stella di Naomi Osaka. Dopo l’esordio convincente con Astra Sharma, la campionessa giapponese ha impiegato solamente un’ora per sbarazzarsi di una Angelique Kerber quasi impotente davanti alle sue micidiali risposte. La sfida tra ex numero 1 del mondo e pluricampionesse Slam si è rivelata un confronto tra un Jumbo e l’aereo di Lindbergh: 6-2 6-3 Osaka, che al terzo turno se la vedrà con una rinata Karolina Muchova.

NAOMI OSAKA

“Sapevo sarebbe stata molto importante la risposta – ha detto la giapponese in conferenza stampa – e penso di aver fatto abbastanza bene. L’ultima volta che ci eravamo affrontate, a Singapore, ero stata piuttosto titubante, mentre oggi ho ritrovato maggiori certezze. Ero già carica prima del match ma questa vittoria è senza subbio una importante iniezione di fiducia per me. Al di là del punteggio, ciò che mi è piaciuto è stato l’aver dimostrato di poter rimanere concentrata su ogni palla senza mai staccare la spina. L’aspetto mentale ha fatto la differenza”.

Dopo quattro sconfitte consecutive, la Osaka è tornata a battere la tennista tedesca. L’unico successo risaliva al loro primo confronto diretto, primo turno degli US Open 2017. Naomi era numero 45 del mondo, Angelique la campionessa in carica. “Onestamente non ricordo molto di quel match. Ero nuova nel circuito e decisa a prendermi una possibilità, qualora mi fosse stata concessa. Quando affronti per la prima volta una campionessa come lei è come se non avessi niente da perdere, più avanti capisci quanto siano situazioni realmente pericolose”.

Mamma Tamaki si è divertita sugli spalti dell’Hard Rock Stadium. “Avere mia madre qui è molto importante per me. Il pubblico è davvero caloroso, ho visto sventolare anche bandiere di Haiti (papà Francois è originario del Paese dei Caraibi, ndr) e sono grata in modo incredibile per tutto questo. Sono pochi i genitori che vedono i propri figli trionfare negli Slam, siamo fortunati. Il tennis è uno sport costoso e mia madre si è sempre sacrificata tanto per non farmi mancare nulla, vederla felice in tribuna è stato fantastico.

I miei genitori si stanno dando molto da fare con la fondazione (Play Academy, ndr) e vedere tanti bambini avere l’opportunità di scoprire il tennis e di poterci giocare mi riempie il cuore di gioia. Io è da queste parti che sono cresciuta e spesso i ricordi affiorano nella mia mente. Mi sono sempre espressa al meglio in posti che sento come casa, anche a Tokyo e a New York per esempio. Ho voglia di fare bene, di andare avanti il più possibile”.