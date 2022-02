Medvedev-Nadal, il futuro contro il moderno: il prologo della nuova era

E' il giorno della rivincita più attesa. Daniil Medvedev, sicuro di diventare il nuovo numero 1 del mondo da lunedì, contro Rafa Nadal, dopo la rimonta di Melbourne. In Australia, lo spagnolo recuperò da sotto di due set e alzò il suo 21mo trofeo dello Slam in singolare, un record nella storia del gioco. "Il bambino che è in me ha smesso per sempre di sognare" disse il russo in lacrime dopo la finale.

Si affrontano sotto le stelle del Messico, non troppo lontane perché gli echi dell'invasione russa dell'Ucraina non arrivino fin lì. "Ho in un certo senso l'occasione della rivincita - ha detto il russo -. Quando perdi una battaglia molto dura, devi imparare dai migliori, e i migliori sono lui, Roger (Federer), Novak, Andy (Murray)".

Dopo Melbourne, Nadal ha continuato a vincere. Tre volte vincitore in sei partecipazioni ad Acapulco, a 35 anni ha infilato per la prima volta in carriera tredici successi nelle prime tredici partite della stagione. "Tutti sanno quanto sia difficile giocare contro Daniil" ha detto prima della semifinale, "devo giocare il mio tennis migliore se voglio avere una chance".

La semifinale di Acapulco si pone un po' come il preludio della nuova era, il saluto del presente al futuro che arriva. Lunedì, come ormai noto, Medvedev sarà il 27mo numero 1 dal 1973, e il più alto di tutti: 198 centimetri, quattro in più del secondo (Marat Safin), 23 in più del più basso (Marcelo Rios). Il russo è il primo giocatore diverso dai Fab Four (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, in ordine di apparizione) a raggiungere la vetta del ranking dal 2 febbraio 2004.

Da questo punto di vista, la sua ascesa si può accostare a quella di Mats Wilander, numero 1 per la prima volta a settembre del 1988 dopo quattordici anni di oligopolio spartito fra i componenti di un altro quartetto da leggenda: Jimmy Connors, Björn Borg, John McEnroe e Ivan Lendl. Grazie al suo nuovo status, lo svedese cambiò il mondo del tennis maschile facilitando la nascita dell'ATP Tour come lo conosciamo oggi, ma restò numero 1 per sole venti settimane complessive.

"Penso che Daniil possa rimanerci a lungo, deve entrare in questa prospettiva" ha detto all'Equipe Gilles Cervara, il suo allenatore. Il tecnico francese ha omaggiato lo staff che lavora con lui dal 2017: il preparatore fisico Éric Hernandez, lo scienziato dello sport e fisioterapista Yann Le Meur (sport scientist), la psicologa Francisca Dauzet.

Francisca, ha spiegato, "svolge un lavoro eccezionale in una dimensione determinante per un atleta che pure deve ancora svilupparsi in maniera sistematica e professionale nello sport di alto livello". Con loro c'è anche uno staff medico composto da Carl Willems, Gaëtan Baudet, Paul Lochelongue, Bernard Nivet, Louis Fresneau. Perché un simile traguardo simile, nel tennis moderno, non può che essere il risultato di un lavoro di squadra.