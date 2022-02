Medvedev nella storia: primo numero 1 dopo i Fab 4

Medvedev diventa il 27mo diverso giocatore capace di diventare numero 1 nell'era del ranking computerizzato introdotto nel circuito ATP nel 1973.

Grazie alla semifinale di Acapulco, il russo è salito a 8615 punti e ha superato il serbo Novak Djokovic (8465), che abdica dopo una striscia di 86 settimane consecutive che hanno portato il totale a 361, un record nella storia del gioco.

"Sono felice, era il mio obiettivo fin da quando ero piccolo e soprattutto nell'ultimo periodo - ha detto Medvedev - Ho ricevuto tanti messaggi, anche da altri giocatori: voglio ringraziare tutti per il grande supporto".

Daniil Medvedev è il terzo russo a salire in vetta al ranking ATP dopo Yevgeny Kafelnikov (1999) e Marat Safin (2000-01). E' anche il più alto dei 27 che hanno occupato quella posizione almeno una settimana dal 1973: 198 centimetri, quattro in più del secondo (Marat Safin), 23 in più del più basso (Marcelo Rios).

La presenza di Medvedev interrompe un periodo di 6601 giorni nei quali in vetta alla classifica si sono alternati solo i Fab Four: Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Rafael Nadal. Prima del russo, l'ultimo giocatore diverso dai quattro campioni che hanno cambiato la storia del gioco era Andy Roddick che concluse le sue 13 settimane in vetta alla classifica ATP il primo febbraio 2004. Dal giorno successivo, sarebbe iniziato il regno di Federer, rimasto numero 1 ininterrottamente per 237 settimane, fino al 17 agosto 2008.

Da questo punto di vista, la sua ascesa si può accostare a quella di Mats Wilander, numero 1 per la prima volta a settembre del 1988 dopo quattordici anni di oligopolio spartito fra i componenti di un altro quartetto da leggenda: Jimmy Connors, Björn Borg, John McEnroe e Ivan Lendl. Grazie al suo nuovo status, lo svedese cambiò il mondo del tennis maschile facilitando la nascita dell'ATP Tour come lo conosciamo oggi, ma restò numero 1 per sole venti settimane complessive.

"Penso che Daniil possa rimanerci a lungo, deve entrare in questa prospettiva" ha detto all'Equipe Gilles Cervara, il suo allenatore. Il tecnico francese ha omaggiato lo staff che lavora con lui dal 2017: il preparatore fisico Éric Hernandez, lo scienziato dello sport e fisioterapista Yann Le Meur (sport scientist), la psicologa Francisca Dauzet.

Francisca, ha spiegato, "svolge un lavoro eccezionale in una dimensione determinante per un atleta che pure deve ancora svilupparsi in maniera sistematica e professionale nello sport di alto livello". Con loro c'è anche uno staff medico composto da Carl Willems, Gaëtan Baudet, Paul Lochelongue, Bernard Nivet, Louis Fresneau.

L'ascesa di Medvedev è in un certo senso iniziata nel novembre 2016, quando è entrato per la prima volta in Top 100 a vent'anni. L'anno successivo ha partecipato alla prima edizione delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals a Milano. Nel luglio 2019 è salito per la prima volta in Top 10.

Campione dello US Open nel 2021, quando ha tolto a Novak Djokovic la possibilità di completare il Grande Slam, ha vinto 13 titoli, 12 dei quali sul duro. Ha conquistato le Nitto ATP Finals 2020 battendo il numero 1 del mondo Djokovic, il numero 2 Nadal e il numero Thiem diventando il primo a sconfiggere i primi 3 ATP in una sola edizione nella storia del torneo. Ha trionfato anche in quattro Masters 1000: Cincinnati e Shanghai nel 2019, Parigi 2020 e Toronto 2021.

La sua sconfitta contro Nadal ad Acapulco, però, diventerà un favore a Novak Djokovic. Il russo infatti resterà numero 1 del mondo solo per due settimane. Il 13 marzo scadranno i 250 punti del successo al torneo di Marsiglia del 2021. Il russo non ha giocato il torneo nel 2022 e non ha piazzamenti in altri eventi con cui rimpiazzare quei 250 punti.

Djokovic, al contrario, non perderà nulla e il 14 marzo inizierà la 362ma settimana da numero 1 del mondo. La gerarchia potrebbe invertirsi di nuovo dopo il Masters 1000 di Indian Wells.

I 27 NUMERI 1 ATP DAL 1973

Giocatore - Prima settimana da numero 1

Ilie Nastase 23 Agosto 1973

John Newcombe 3 Giugno 1974

Jimmy Connors 29 Luglio 1974

Bjorn Borg 23 Agosto 1977

John McEnroe 3 Marzo 1980

Ivan Lendl 28 Febbraio 1983

Mats Wilander 12 Settembre 1988

Stefan Edberg 13 Agosto 1990

Boris Becker 28 Gennaio 1991

Jim Courier 10 Febbraio 1992

Pete Sampras 12 Aprile 1993

Andre Agassi 10 Aprile 1995

Thomas Muster 12 Febbraio 1996

Marcelo Rios 30 Marzo 1998

Carlos Moya 15 Marzo 1999

Yevgeny Kafelnikov 3 Maggio 1999

Patrick Rafter 26 Luglio 1999

Marat Safin 20 Novembre 2000

Gustavo Kuerten 4 Dicembre 2000

Lleyton Hewitt 19 Novembre 2001

Juan Carlos Ferrero 8 Settembre 2003

Andy Roddick 3 Novembre 2003

Roger Federer 2 Febbraio 2004

Rafael Nadal 18 Agosto 2008

Novak Djokovic 4 Luglio 2011

Andy Murray 7 Novembre 2016

Daniil Medvedev 28 Febbraio 2022