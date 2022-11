Medvedev alle Nitto ATP Finals 2022, la scheda: numeri e curiosità

Comunque vadano a finire le Nitto ATP Finals, Daniil Medvedev chiuderà la quarta stagione consecutiva con una percentuale di partite vinte superiori al 70%. Dal 1990, quando è nato l'ATP Tour che conosciamo oggi, solo tredici giocatori hanno raggiunto questo traguardo. Oltre ai Fab 4 (Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Rafa Nadal), hanno mantenuto questo livello continuità anche Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier, Michael Chang, Stefan Edberg, Andy Roddick, Lleyton Hewitt e David Ferrer.

Eppure il 2022 di Daniil Medvedev, che ha occupato il posto di numero 1 del mondo per sedici settimane, non si può considerare una stagione all'altezza delle aspettative.

Il 2022 di Daniil Medvedev

La stagione del moscovita è inziata con il colpo durissimo della finale persa all'Australian Open contro Rafa Nadal che ha rimontato due set di svantaggio. Ha comunque eguagliato Marat Safin, tennista russo con più finali Slam all'attivo nell'era Open (4).

Fermato da Nadal in semifinale ad Acapulco, non è andato oltre il terzo turno a Indian Wells e i quarti a Miami, sconfitto da Hurkacz e condizionato dai crampi. Assente per due mesi a causa di un'ernia ma, grazie alla sconfitta di Djokovic a Dubai è diventato il primo n.1 diverso dai Fab 4 dal 2004. Resta in vetta solo tre settimane, poi ci tornerà arrivando a un totale di 16, per poi essere spodestato da Alcaraz.

La terra rossa non è la sua superficie, ma centra comunque gli ottavi al Roland Garros, dove aveva centrato i quarti l'anno scorso.

Sull'erba ha perso due finali in cui partiva da favorito, contro la sorpresa olandese Tim Van Rijthoven a 's-Hertogenbosch e Hubert Hurkacz a Halle.

Il primo titolo l'ha festeggiato solo ad agosto, all'ATP 250 di Los Cabos in finale su Cameron Norrie: è il suo 14mo trofeo in carriera.

La stagione sul cemento nordamericano l'ha visto sconfitto due volte da Nick Kyrgios, al secondo turno a Montreal e agli ottavi allo US Open, nel match che gli è costato il posto di numero 1. In mezzo, ha raggiunto la semifinale a Cincinnati.

Nei tornei indoor di fine stagione, Medvedev ha brillato a Vienna. E' arrivato in finale senza perdere mai il servizio, si è assicurato la matematica qualificazione per le Nitto ATP Finals, e ha celebrato il 15mo titolo in carriera battendo in rimonta Denis Shapovalov.

I NUMERI DEL 2022

Titoli: 2 - 1 ATP 500 (Vienna), 1 ATP 250 (Los Cabos)

Punti nella Race

Slam: 1560

Masters 1000: 605

Altri tornei: 1900

Vittorie

Totali: 45-16

Terra rossa: 3-2

Erba: 8-3

Cemento: 34-11 (indoor 8-3)

Head to head 2022:

vs Top 10: 3-5

Medvedev alle Nitto ATP Finals

La storia di Medvedev alle Nitto ATP Finals inizia con un'esperienza da incubo nel 2019, in cui perde tutte le partite del girone, compresa una battaglia da romanzo contro Nadal in cui è andato avanti 5-1 nel terzo set mancando anche un match point.

Un anno dopo è cambiato tutto. Nell'ultima edizione londinese del torneo Medvedev ha vinto le tre partite del girone senza cedere nemmeno un set contro Alexander Zverev, Novak Djokovic e Diego Schwartzman. In semifinale ha recuperato un set e un break di vantaggio contro Rafael Nadal e in finale ha piegato, ancora una volta in rimonta, Dominic Thiem.

E' diventato così il primo giocatore capace di battere tutti i Top 3 nel ranking ATP alle ATP Finals, e il quarto dal 1990 a riuscirci in uno stesso torneo dopo Djokovic, Boris Becker e David Nalbandian.

L'anno scorso, a Torino, si è presentato in semifinale da imbattuto. Ha superato anche il norvegese Casper Ruud ma in finale si è arreso ad Alexander Zverev che ha riscattato la sconfitta subita nel girone.

I precedenti alle Nitto ATP Finals

Partecipazioni: 3

Miglior risultato: Vittoria (2020)

W-L: 9-4