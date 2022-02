Medvedev, obiettivo numero 1 ATP: tutte le combinazioni

Daniil Medvedev potrebbe diventare il nuovo numero 1 del mondo il prossimo 21 febbraio. Se ci dovesse riuscire, fermerebbe a 361 il totale di settimane di Novak Djokovic in vetta alla classifica.

Il russo sarà impegnato nell'Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, l'ATP 500 di Acapulco dal 21 al 27 febbraio. Nella stessa settimana il numero 1 del mondo Novak Djokovic giocherà l'ATP 500 di Dubai. Se però Medvedev dovesse conquistare il titolo in Messico, sarebbe matematicamente il nuovo numero 1. E Djokovic non potrebbe impedirlo nemmeno festeggiando il suo sesto titolo a Dubai.

Il serbo è sicuro, dunque, di raggiungere le 86 settimane consecutive da numero 1 nell'attuale periodo di permanenza. E non è il suo più lungo in carriera. Dal 7 luglio 2014 al 6 novembre 2016, infatti, è rimasto in vetta per 122 settimane di fila.

Medvedev potrebbe diventare il 27mo diverso giocatore capace di diventare numero 1 nell'era del ranking computerizzato introdotto nel circuito ATP nel 1973. Sarebbe il terzo russo a riuscirci dopo Yevgeny Kafelnikov (1999) e Marat Safin (2000-01).

Il campione dell'ultimo US Open, che ha tolto a Novak Djokovic la possibilità di completare il Grande Slam, sarebbe il primo numero 1 ATP diverso dai Fab Four (Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Rafael Nadal) dai tempi di Andy Roddick. Lo statunitense ha concluso le sue 13 settimane in vetta alla classifica ATP il primo febbraio 2004. Dal giorno successivo, sarebbe iniziato il regno di Federer, rimasto numero 1 ininterrottamente per 237 settimane, fino al 17 agosto 2008.

L'ATP ha così riassunto le combinazioni che permetterebbero a Medvedev di diventare il numero 1 del ranking ATP il prossimo 28 febbraio. Il russo salirà in vetta alla classifica se:

vincerà il titolo ad Acapulco, indipendentemente dal risultato di Djokovic a Dubai raggiungerà la finale ad Acapulco e Djokovic non vincerà il titolo a Dubai arriverà in semifinale ad Acapulco e Djokovic non arriverà in finale a Dubai arriverà nei quarti ad Acapulco e Djokovic perderà prima della semifinale a Dubai si fermerà al secondo turno ad Acapulco e Djokovic non arriverà in semifinale perderà al primo turno ad Acapulco e Djokovic si fermerà prima dei quarti a Dubai