Medvedev rilancia: 'Mi piace giocare da favorito'

Una delle sfide più attese del secondo turno, a Miami, si è risolta in soli due set: Daniil Medvedev ha confermato il suo ruolo di favorito, superando nettamente Andy Murray. Il quale, però, trova modo di guardare avanti pensando già alla stagione su erba.

DANIIL MEDVEDEV

“Forse Murray non sarà ancora al livello di quando vinceva gli Slam e arrivava a essere numero 1 del mondo, ma resta un avversario molto difficile da affrontare. Io sono soddisfatto della mia prestazione, soprattutto al servizio: gli ho concesso poco e questa è stata una delle chiavi del match. Non so se lui potrà tornare in alto, ma di recente ha perso alcuni match importanti per pochi punti e rimane un grande lottatore. In fondo credo ce la possa fare”.

“Essere il favorito può essere visto da due lati opposti. Ovviamente gli avversari hanno maggiori motivazioni nel batterti, cercano di dare tutto quando ti affrontano. Dall'altro lato però a me piace essere nella posizione in cui sono, anche se questo comporta una certa pressione. Spesso chi sta al vertice e comincia bene la partita porta con sé un vantaggio in termini di fiducia: è meglio essere top 10, o numero 2, piuttosto che essere più indietro nel ranking”.

“Lo slice di Murray? Stavolta non mi ha dato particolarmente fastidio, riuscivo ad aggirarlo bene e a colpire col diritto, prendendo il controllo dello scambio. Ma non è sempre così. Dipende dalla situazione, dalla giornata e dall'avversario. Per esempio in passato contro Thiem ho sofferto molto il suo slice, e lui se ne è reso conto. Ma Dominic è tra quelli che lo giocano meglio in assoluto, per lui è un'arma importante”.

“Raggiungere la prima posizione in classifica è stato un traguardo straordinario per me, non dimentico che molti grandi protagonisti di questo sport non ci sono mai arrivati. Ma allo stesso tempo, perderla mi ha dato ulteriori motivazioni per allenarmi e per fare meglio. Adesso cerco di pensare solo al prossimo match, ma so che se dovessi arrivare in semifinale e riconquistare il numero 1, avrei una spinta importante per prendermi il titolo, perché metterei maggiore distanza tra me e gli altri”.

ANDY MURRAY

“Cercare di evitare avversari come Medvedev al primo o al secondo turno è uno dei motivi per cui è importante salire in classifica. So che il mio livello al momento non è comparabile al suo e non mi permette di fare match pari, ma in fondo ho trovato alcuni aspetti positivi nel mio tennis. Il problema è al servizio e alla risposta, senza questi due fondamentali è difficile reggere l'urto coi migliori. Daniil stavolta ha servito molto bene, io no”.

“Lendl? Penso possa portare un po' di lucidità, maggiore chiarezza nel mio atteggiamento sia durante gli allenamenti, sia in partita. Sento che nell'ultimo anno e mezzo non mi sono allenato come avrei potuto. Per migliorare e cambiare le cose, però, non basta qualche settimana, ci vuole tempo”.

“Penso che aver uniformato i punteggi nei tornei del Grande Slam sia una cosa positiva. In passato ho visto giocatori esultare quando il match non era ancora finito, pensando di aver vinto: non una bella immagine per il nostro mondo. Giocare tre su cinque, invece, a me piace molto, ma non so quante persone possano effettivamente restare a vedere un match per 4 o 5 ore. Penso che ci siano appassionati in grado di farlo e altri no. Non saprei se giocare al meglio dei tre sarebbe un bene, non tocca a me dirlo”.

“Saltare la stagione su terra? Abbiamo deciso di optare per questa soluzione perché in passato sono arrivato troppo provato sull'erba, senza potermi allenare a dovere. Col mio team, pensiamo che proprio la stagione sull'erba sia il momento più importante per me, e stavolta voglio arrivare con la giusta preparazione, senza rischiare nulla. Più si va avanti con l'età, più è importante dosare gli sforzi, se si vuole prolungare la propria carriera”.